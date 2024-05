Muerte de una madre y sus dos hijos enluta al municipio de Siachoque, Boyacá

Siachoque

En las últimas horas, una madre y sus dos pequeños hijos de 7 y 12 años perdieron la vida en un reservorio ubicado en zona rural del municipio de Siachoque, Boyacá.

Según informes preliminares, la tragedia comenzó cuando el niño de 7 años, de nombre Juan Sebastián Tibatá Vargas, cayó accidentalmente al agua cuando intentaba darle alimento a una de las vacas que se encontraba en el predio, pero para su infortunio resbaló y terminó en el reservorio. Su hermano Anderson, angustiado, se lanzó al agua en un intento desesperado por salvarlo.

La madre de los menores, Elsy Yaneth Vargas Boyacá, al enterarse de lo que estaba sucediendo, también se lanzó al reservorio a sacarlos, pero lamentablemente los tres perdieron la vida en el lugar.

Plinio Hernández, alcalde de Siachoque, relató en W Fin de Semana: “Eran tres niños que iban a darle de comer a unas vacas que tienen ahí cerquita del reservorio. Uno de los niños cayó accidentalmente al reservorio. El hermano de 12 años fue a rescatarlo y pues allí quedaron ambos dentro de la represa. El otro menor, primo de los dos hermanos, que estaba ahí de unos 9 años corrió a la casa de los niños a decirle a la mamá lo que estaba ocurriendo y ella acudió con una hija, de 16 años y se lanzaron a la represa para intentar sacarlos, pero desafortunadamente fallecen la madre y los dos pequeños hijos. La niña de 16 años, gracias a Dios y a los vecinos que estaban por ahí cerca, la sacaron con un lazo y si no, habríamos lamentado otro hecho más grave todavía”.

El alcalde también señaló que el municipio está “consternado por este lamentable hecho y de luto”.

Además, el mandatario aseguró que en el municipio tendrá tres días de duelo por los lamentables hechos ocurridos con esta familia.

“Nosotros tenemos estos tres días de duelo, estamos pisando la bandera a media asta. La verdad es que nuestro municipio se ha visto muy afectado y más en esta fecha tan importante para el Día de la Madre, ya que estos hechos desafortunados no dejan de doler tanto en el alma como a todas las familias de nuestro municipio”, agregó Hernández.

Este martes 14 de mayo se realizará un Consejo de Gobierno en el municipio con el fin de analizar lo ocurrido en la vereda Tocavita y se buscará tomar medidas con el fin de prevenir más tragedias en los reservorios que están en el municipio de Siachoque.

“Nosotros el día martes vamos a analizar el tema, a nivel nacional no hay una normatividad para estos reservorios a los que tenemos que ponerles cuidado, porque son muchos los hechos que han sucedido en el departamento de Boyacá, no solamente en Siachoque, sino en otros municipios. Según lo que conocemos, ya van siete víctimas, puesto que la gente ha hecho reservorios en sus fincas y en el caso del municipio de Siachoque que son pequeños agricultores, pequeñas parcelas, hacemos reservorios sin ningún tipo de protección o de aislamiento, por tal razón el martes nos reuniéramos en Consejo de Gobierno para tomar medidas para que ojalá no vuelvan a ocurrir estos hechos tan lamentables que enlutan las familias del departamento de Boyacá”, afirmó El mandatario local.

Las exequias de Elsy Yaneth Vargas Boyacá y sus dos hijos, Juan Sebastián y Anderson Tibatá Vargas se llevarán a cabo este lunes 13 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Siachoque.

