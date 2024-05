El Real Madrid celebró este domingo su 36º título de Liga en unos festejos que arrancaron a las 10:00 horas CEST con la entrega del trofeo por parte de Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y que finalizaron, tras las visitas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, cuatro horas más tarde en Cibeles con las promesas de volver el 2 de junio con la 15ª Liga de Campeones.

Ocho días después de certificar el título de Liga y tras la negativa, por “respeto”, del Real Madrid a recibirlo en Los Cármenes frente a un Granada que podía descender el sábado -como finalmente ocurrió-, el conjunto blanco pudo tocar su 36ª Liga.

Esta fue entregada por Rocha en un acto privado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, tras el que la expedición madridista se subió al autobús rumbo a la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos situada en el número 7 de la Puerta del Sol.

Allí les recibió la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien definió en su discurso al conjunto blanco como “sinónimo de triunfo sin complejos” a la vez que se mostró confiada en que el 2 de junio podrán volver a celebrar la 15ª Liga de Campeones.

Una primera parada oficial en la que ya salió a la palestra la ‘Champions’, con la final contra el Borussia Dortmund el 1 de junio en el horizonte. También en las palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Nacho Fernández, capitán.

“Es una Liga de constancia y sacrificio, un nuevo impulso para el siguiente desafío porque la historia nos obliga a seguir ganando. El equipo acaba de protagonizar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu que agiganta el orgullo de los madridsistas y que nos lleva a la final de Londres, el 1 de junio. Que nadie tenga duda de que los jugadores se van a dejar el alma para volver a esta casa con la decimoquinta Copa de Europa”, aseguró Florentino en su discurso en la Real Casa de Correos.

“Ojalá podamos venir aquí dentro de unos días. Será increíble, pero ahora toca disfrutar del momento y el futuro ya decidirá”, expresó Nacho.

Tras cumplir con el protocolo, los jugadores salieron al balcón del Ayuntamiento, donde Jude Bellingham y Toni Kroos se mostraron convencidos de que el Real Madrid conquistará la decimoquinta en Wembley, con mensajes contundentes en su primer encuentro con la afición en la celebración de Liga.

Además, Luka Modric se emocionó ante los cánticos pidiendo que se quede y se pidió el Balón de Oro para Vinícius.

Tras esto, los jugadores se dirigieron al Ayuntamiento, donde les esperaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para un acto en el que salió a la palestra el nombre de Kylian Mbappé, después de que los niños presentes en el Palacio de Cibeles pidieran su fichaje a un Florentino Pérez que bromeó con ellos.

Además, las bromas de los jugadores del Real Madrid con Almeida, reconocido aficionado del Atlético de Madrid, fueron constantes.

Eso sí, el alcalde de Madrid mostró de nuevo su gran respeto por el Real Madrid y recordó cómo vivió las semifinales frente al Bayern Múnich.

“El otro día estuve en el partido del Bayern y, ahora que soy un matrimonio mixto, ella es de ellos y yo soy de los otros, en el minuto 85 me envió el siguiente mensaje: ‘por favor activa tu modo talismán’ y mi respuesta es: ’no te preocupes, vais a meter tres’. No me equivoqué porque uno lo anularon y también dije que iba a meter Joselu”, desveló.

“Lo puedo probar con el móvil y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando a Saint-Denis en París hace dos años, cuando se ganó la decimocuarta como un aficionado más, con la camiseta de su cuñado Carvajal. Joselu nos representa”, añadió.

Visita al Ayuntamiento en la que la expedición madridista intentó sin éxito que Almeida se pusiera la camiseta del Real Madrid con su nombre que Nacho Fernández le regaló en nombre del equipo.

Cumplidos los actos protocolarios en la sede de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, el Real Madrid continuó la celebración de su 36º título de Liga por las calles de la ciudad, en un autobús descapotable camino a Cibeles.

Allí les esperaban miles de aficionados que empezaron a llegar a las 9:00 horas, cuatro antes de que la expedición madridista apareciera para el fin de fiesta.

Una visita a Cibeles en la que tanto Modric como Camavinga prometieron volver con la 15ª Liga de Campeones, la afición pidió que Nacho y Modric renueven sus contratos con el Real Madrid y en la que Ancelotti volvió a dejar otra imagen para el recuerdo.

Tras repetir, como prometió, la imagen con gafas de sol y puro de la celebración en 2022 en el autobús descapotable, cumplió “un sueño”: bailar con Eduardo Camavinga.

Después de celebrar junto a la afición, Nacho fue el encargado de ataviar a la Diosa Cibeles con la bufanda y la bandera del club.

Un Nacho que vivió este domingo con especial emotividad debido a que se trata de su primer título como capitán, tras otros 24 logrados con la camiseta del Real Madrid.

Nacho subió las 15 escaleras -número especial al tratarse también del número de Ligas de Campeones que tratará de conquistar el Real Madrid el próximo 1 de junio en Wembley- hasta lo alto del monumento de la Diosa Cibeles para culminar la fiesta.

Tras colocarle la bandera y bufandas del club, Nacho besó en repetidas ocasiones y celebró el momento con gestos de emoción por cumplir un sueño.

Así finalizó la celebración del 36º título de Liga del Real Madrid, en la que los jugadores se emplazaron a volver el 2 de junio con la 15ª Liga de Campeones.