Laura Ojeda dijo que abogado Iván Alfaro Gómez solo la acompañó en una audiencia

Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aseguró que el abogado Iván Alfaro Gómez solamente la acompañó en una diligencia de conciliación.

Al mismo tiempo, aclaró que su único abogado defensor es Miguel Diez Rugeles.

De esta manera, Ojeda se pronunció frente a la polémica que se suscitó sobre las denuncias contra el penalista Alfaro Gómez, por los contratos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, Ojeda agradeció al penalista por acompañarla en la audiencia en la que dijo ya hay un acuerdo.

“Agradezco al abogado Iván Alfaro Gómez quien me acompañó solamente en una audiencia de conciliación, en la que ya llegué a un acuerdo. En compañía de mi abogado Miguel Diez Rugeles quien me representó en la audiencia de principio de oportunidad que le negaron parcialmente a Daysuris Vásquez, asistiremos a la audiencia de acusación en su contra el próximo 21 de mayo”, señaló Ojeda.

Cabe recordar que, en la mañana de este martes el abogado Alfaro Gómez, también se refirió a esta situación mediante un comunicado en el que negó que Ojeda tenga alguna relación con los supuestos hechos de corrupción que pretenden achacarle y que dijo son falsos.

El abogado Alfaro Gómez precisó que acompañó a Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, en una audiencia de conciliación.

“Como contratista de prestación de servicios, no existe ninguna inhabilidad ni impedimento para el ejercicio independiente del Derecho, mucho menos como Abogado Penalista, pues es una de las especialidades en las cuales ejerzo desde hace más de 20 años. Fue por ello que varios meses después de la vinculación con la UNGRD, por recomendación de una persona residente en mi ciudad de origen, me contactó la señora Laura Ojeda Estupiñán para que la representara como Defensor ante la Fiscalía General de la Nación, pues la habían citado a una audiencia de conciliación por una querella que se interpuso contra ella”, afirmó

Igualmente, aseguró que no tenía por qué conocer los intereses personales, familiares o políticos de sus clientes en este caso Laura Ojeda.

“Como defensor no puedo ser obligado a conocer los intereses personales, familiares, políticos, religiosos, raciales, ni de ningún otro tipo de los ciudadanos que me confían sus asuntos, la ley regula los eventuales conflictos de interés que puedan existir en el ejercicio del Derecho y al no existir ninguno, el mandato se debe desarrollar con normalidad. Así lo hice con la señora Ojeda Estupiñán y con decenas de particulares, funcionarios, miembros de corporaciones públicas, magistrados e incluso ciudadanos extranjeros a quienes he representado o represento en la actualidad”.

El penalista Alfaro Gómez también señaló que no es cierto que Ojeda tenga alguna relación con los supuestos hechos de corrupción con los que han querido vincularlo a él.

“Es por ello que rechazo de manera categórica que se haya estigmatizado a la ciudadana que represento, se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida pues se trata de asuntos disimiles que no tienen relación alguna y que las conjeturas maliciosas han querido afectar a su familia, solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información”.