Defensa de Petro ante el CNE pide archivar investigación por irregularidades en campaña

El abogado Héctor Carvajal, defensa del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral, ya empezó su estrategia en firme. En las últimas horas, pidió que se decrete la nulidad de la investigación que se adelanta contra el mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.

Carvajal argumentó que el CNE es una autoridad administrativa y no puede investigar al mandatario nacional.

“Solicito decretar la nulidad de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas, toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso administrativo e inexistente respecto del presidente de la República, estructuran una falta de competencia absoluta y en caso de decidir proseguir con la instrucción contra el Presidente de la República”, argumentó Carvajal.

Sumado a esto, la defensa de Petro indicó que, si bien el CNE investiga las campañas, ya terminó el plazo que según la ley tenía para avanzar en estos procesos.

“... el Consejo Nacional Electoral cuenta con la competencia para imponer sanciones por violación de los topes y la financiación irregular de la campaña presidencial, acorde con los hechos que durante el desarrollo de la campaña logre detectar o conocer, bien de oficio o por queja o denuncia ciudadana o porque así lo determine el Fondo de Financiación Política, que es quien debe escrutarlas, siempre que dichos hechos se conozcan durante este lapso o máximo dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial”, agregó.

También, pidió que no se tenga en cuenta la ponencia que radicaron en los últimos días dos magistrados del CNE y que imputaría cargos al mandatario.

“...como quiera que se ha filtrado a los medios el proyecto de acto administrativo, mediante el cual se pretende imputar cargos al señor presidente de la República, dentro de un proceso sancionatorio adelantado sin competencia, pido se abstengan los honorables magistrados de aprobar tal decisión, so pena de resultar incursos en un procedimiento alejado del régimen jurídico que regula sus funciones y competencia, con posibles consecuencias de orden disciplinario y penal”, agregó el abogado.

Por último, Carvajal dice que el expediente no puede remitirse al “al Congreso de la República, para los fines del artículo 21 de la ley 996, en la medida que no es posible imponer sanción alguna derivada de las denuncias que fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, por fuera del término de 30 días posteriores a la elección del señor presidente, toda vez que las cuentas de la campaña y la financiación de la misma fueron aprobados y no es posible revivir el procedimiento, sin lo cual no se cumple con el requisito de procedibilidad necesario para que proceda investigación o juicio alguno contra el presidente de la República”.

Ante esta defensa, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que todo este proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral, “es nulo porque la Constitución prohíbe que un ente administrativo juzgue al presidente”.