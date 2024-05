Estafa en Cartagena: a turista mexicana le dieron 40 mil pesos como cambio de 100 dólares

Se presenció un nuevo caso de estafa para Cartagena luego de que una turista mexicana denunciara el engaño de un supuesto cambiador de divisas, que le habría entregado un valor inferior al acordado en la negociación de cambio.

En una declaración de la mexicana, que circula en redes sociales, expresó: “el señor me venía siguiendo, y me dijo que me cambiaba al mejor precio los dólares a peso colombiano”.

Ante esta oferta cuantiosa, que sumaba $400.000 pesos colombianos, de acuerdo con la disponibilidad monetaria de la turista, relató que procedió a aceptar este cambio.

Posterior al trato, la turista habría revisado el dinero colombiano al ingresar a la Catedral de la ciudad; allí se dio cuenta de que no estaba completo el dinero entregado por el cambiador de divisas, quien escapó del lugar sin dejar rastros.

Hay que precisar que esta transacción no se realizó en una casa de cambio autorizada, donde la divisa en Cartagena, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado que circula en la ciudad, no supera los $3.860 pesos por dólar.

W Radio consultó a una reconocida casa de cambio de la ciudad, donde aseguraron que, por más de 4 meses el dólar no supera los $4.000 pesos colombianos, por lo que es improcedente esta estafa donde además superan los pagos legales permitidos por la Tasa Oficial y su tasa de cambio que está en $3.650 pesos colombianos.

Sobre el sujeto que estuvo involucrado en esta novedad, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que las labores de investigación continúan para dar con su paradero.