Al Oído: No hay ‘Petronovela’ que tape la realidad, la economía no va bien

La economía colombiana no va bien y ojo porque esto sí no hay libreto que lo cambie: nada nos importa más que nuestro bolsillo.

La inversión va en caída libre, en 13,4%, ¿y cómo no? Tenemos a un presidente que la saca del estadio cada que puede hablando mal del Estado del cual es jefe, ¿a quién le va a dar confianza eso?

Cada que puede, con su estrategia de globos, el presidente Gustavo Petro arranca con frases como: “El pueblo es el único que decide cuánto necesita un Gobierno progresista”. Después, sale con ideas como su tal constituyente y remata con unas reformas que no tienen pies ni cabeza.

Ojalá manejara el país como maneja X (antes Twitter), ahí sí estaríamos bien.

Por eso, es el colmo ver al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, celebrar los malísimos datos que publicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). ¿En serio creen tan ignorante al pueblo?

Al ver la tabla del valor agregado por cada actividad económica, vemos que es preocupante que, de 12 sectores de la economía, 6 estén mal. ¿Qué nos dice eso? Pues que la economía va mal y cualquier idea de algo diferente es tan solo una mentira.

Este panorama preocupa, ¿cómo estará el futuro cuando ya ni a los jóvenes el tal cambio les cumplió?

Es increíble que ni con los jóvenes ni con las ciudadanías libres tengan compromiso. Ellos fueron quienes ayudaron a este Gobierno a ser elegido, fueron los mismos que salieron a las calles y movilizaron a muchos en el paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Esas mismas personas –estudiantes, recicladores, maestros, sindicalistas y jóvenes en general– ya están protestando y exigiendo que hagan algo distinto a trinar.

¿Qué crece en Colombia? Se la tengo: el Estado y la burocracia. Nuestro bolsillo no, el de los ‘nadies’ no, solamente el de unos cuantos y no precisamente son los “blanquitos ricos” sino los que nos dijeron que viviríamos sabroso.

Ojalá se gastara tiempo en propuestas para aumentar oportunidades laborales, para mejorar la confianza inversionista y para impulsar el sector vivienda, del que dependen cinco sectores más.

Ojalá deje de trinar, presidente, a ver si se da cuenta de lo que sucede con la economía, con la corrupción, sus ministerios y tantas otras cosas.

Estaré atenta por si el presidente Gustavo Petro necesita denunciar al Gobierno del cambio por no ser cambio.