Productos de manufactura se fortalecen y ganan terreno en EE.UU.

En medio de la celebración de los 12 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) entregó un balance sobre cómo avanza el acuerdo a la fecha.

AmCham destacó que son 748 productos distintos a los agrícolas, especialmente manufactures e industriales, que han aprovechado el TLC para aumentar sus cuotas en el mercado estadounidense en 492%, por valor de US$1.748.

Los productos de manufactura que incrementaron sus exportaciones hacia este país son: “puertas y ventanas, equipos eléctricos, autopartes y partes de avión y/o helicópteros, productos de cartón, prendas de vestir como vestidos de baño, ropa interior femenina y camisetas; utensilios de cocina y globos de látex, entre otros”, señaló AmCham.

Desde la entidad resaltan que, si bien desde la entrada en vigencia del TLC el sector agrícola tradicionalmente es uno de los que ha tenido el mayor aprovechamiento del acuerdo comercial, también ha abierto la puerta para que otros sectores como el manufacturero también logre sacar el mayor provecho.

María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia, resaltó que “los 12 años del TLC han significado un crecimiento del 230% del número de turistas que llegan a Colombia. Pasamos de tener 330.000 a 1 millón de turistas estadounidenses el año pasado”.

Son los departamentos de Antioquia, Bolívar, Bogotá, Valle y Atlántico los principales destinos escogidos por los estadounidenses al visitar Colombia.

Desde el lado del sector agrícola, productos como el café, las flores y el banano registraron un crecimiento del 71% mediante el TLC, al pasar de exportar más de US$2.390 millones en 2012 a US$4.082 millones en 2023, según las cifras reportadas por el Dane.

Mientras que dentro de los productos no tradicionales que han aumentado sus ventas tras el TLC, están los azúcares de caña; frutos y partes comestibles de plantas; filetes de tilapia frescos o refrigerados, limón Tahití, café soluble y confitería sin cacao.

“Colombia aún cuenta con oportunidades para aumentar sus ventas hacia Estados Unidos en 607 productos del sector agrícola. De estos, 171 cuentan con un mercado en crecimiento en el mercado estadounidense y en los restantes 436 productos puede aumentar su capacidad exportadora mediante un trabajo articulado y definido de mediano y largo plazo que esté cimentado en la productividad del sector, de manera que se traduzcan en ventas finales a EE. UU.”, indicó AmCham.

Respecto a la agroindustria, AmCham aseguró que identificó oportunidades comerciales con EE.UU. para que las exportaciones aumenten un 250% para 2027 y alcancen los US$1.400 millones.

¿Cómo van otros sectores con el TLC?

AmCham resaltó que las exportaciones no mineras mostraron una sustitución macrosectorial. “Mientras en 2012 el rubro minero-energético (ME) representaba el 71% de la oferta exportable, en 2023 consolidó el 41%”, mientras que el rubro no minero-energético (NME) aumentó a 59% para 2023, frente al 29% que representó para 2012.

En 2012 y 2023, Colombia exportó a todo el mundo US$ 539.908 millones, de los cuáles el 29% fueron a Estados Unidos, vendiendo US$ 155.442 millones, en el marco del TLC.

“Ha significado también que una de cada tres inversiones que han llegado al país son de Estado Unidos. Crecimiento del 133% y, al mismo tiempo, ha significado una cooperación que va más allá de los temas de narcotráfico. Hoy en día tenemos una cooperación en desarrollo económico, en temas legales, en temas judiciales, en cooperación en las regiones, que ha permitido no solo una transferencia, sino también un acompañamiento para mejorar las acciones dentro del país”, señaló María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia.

En cuanto al Pacto por las Oportunidades para el crecimiento de Colombia, la entidad aseguró que hasta el momento 164 empresas de 14 departamentos, entre las que hay 21 medianas y 25 grandes, y 2 extranjeras se han sumado a esta iniciativa empresarial.

Las empresas tienen sus operaciones en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Risaralda, Meta, Santander, Bolívar, Caldas, Casanare y Huila. Las dos extranjeras son de Estados Unidos y México.