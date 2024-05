Olmedo López pidió que respeten sus derechos al debido proceso y a la defensa

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, emitió un nuevo pronunciamiento, pero esta vez no se relaciona directamente con el escándalo de corrupción por la compra de carrotanques para La Guajira, sino con su abogado defensor José Moreno.

En un video de 2 minutos y 10 segundos, López aseguró que contrató a su abogado defensor porque confía en que lo acompañará en su propósito de decir la verdad sobre el entramado de corrupción.

“Respetuosamente me permito informarle a la opinión pública y al país, en general, que como testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación y, en ejercicio de mis derechos, le he otorgado el poder de manera libre y voluntaria como mi abogado de confianza al doctor José Moreno Caballero, quien defiende mis derechos ante las autoridades pertinentes, pues considero que es un profesional idóneo, capaz y que cuenta con grandes cualidades académicas y humanas”, aseguró.

Y dijo que pese a estar involucrado en este caso de corrupción, se le deben garantizar sus derechos al debido proceso y a la defensa.

También manifestó que no es posible que sus abogados estén en riesgo por ejercer su defensa en este caso.

“En este orden de ideas debo decir que todos los colombianos y colombianas tenemos el derecho de escoger nuestro abogado de confianza de manera libre y voluntaria. En mi caso confío en la institucionalidad, en la ley, y en que me serán respetados los derechos a la defensa y al debido proceso, bajo ningún punto de generarse situaciones que pongan en riesgo la vida e integridad de mis abogados de confianza, o de su equipo de trabajo, con señalamientos ajenos a este proceso, incluso tratando de desviar la atención sobre los hechos que el país debe conocer e intentando desprestigiarlo”, dijo.

López, quien habría protagonizado el entramado de corrupción en el que se malversaron miles de millones de pesos, y quien está dispuesto a contar lo que sabe sobre cómo se pactó de manera irregular la contratación, dijo que le preocupa que su abogado esté amenazado.

“Debe quedar claro que mis abogados no son testigos, yo soy quien pide un principio de oportunidad para contar la verdad y nada más que la verdad (…). Hoy me preocupa que cualquier persona que acceda a actuar como mi abogado en la defensa de mis derechos termine siendo un perseguido político, señalado, amenazado o, incluso, podría ser objeto de montajes o falsos señalamientos solo por el hecho de asumir mi defensa”.

En un mensaje emotivo, le pidió a la opinión pública que le permita defenderse y que se le garanticen sus derechos.

“He aquí mi pedido respetuoso, permítame defenderme en derecho, permítame, por favor, escoger mis abogados de confianza. Respeten, por favor, el debido proceso y el derecho a la defensa misma que tienen todos los ciudadanos colombianos sin importar de quién se trate. He dicho en privado, y ahora en público, que yo tomé una decisión libre y voluntaria, en cuanto a quién será mi defensor en esta búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y creo tener el derecho a escoger quién me va a defender, lo cual no implica que se trate de un acto político ni un ataque contra la institución, simplemente busco defender mis derechos a través de un apoderado de confianza”, concluyó.

El abogado José Moreno le solicitó, en representación de López, a la Fiscalía General de la Nación que se le otorgue un principio de oportunidad con inmunidad total.