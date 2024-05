Alcalde hará un concierto en medio de la crisis por inundaciones en Majagual

Mientras que los afectados en Majagual, Sucre, esperan las ayudas por desbordamientos del río Cauca, su alcalde, Luis Sampayo, organizó para hoy 20 de mayo un concierto con artistas nacionales para celebrar los 204 años del municipio en medio de la crisis que hay en la región de La Mojana. Son casi 300 millones de pesos destinados y algunos habitantes le han pedido al alcalde que lo cancele y decida destinar esos recursos a atender esa emergencia.

“Hay un inconformismo entre la comunidad y los líderes. De hecho, las personas están planeando bloquear la vía, el concierto y no dejarlo hacer porque es inadmisible que aquí en Majagual, las personas que perdieron todo, perdieron los cultivos, los animales, sus casas tengan un alcalde que quiera hacer un concierto”, señaló Edilson Huerfano, sacerdote anglicano y líder social de la comunidad.

“Ayer tuvimos una reunión con varios de los líderes de esa zona y dicen que están indignados y aburridos porque el alcalde lo único que quiere es sacar un concierto argumentando que se celebra la independencia del municipio. Lo que nosotros necesitamos en realidad es que nos solucione la problemática porque llevamos mucho tiempo en la misma situación y necesitamos que nos escuchen. Pensamos bloquear el concierto y esperamos que la respuesta del alcalde no sea la fuerza pública”, agregó.

Hasta el momento se habla de miles de damnificados por la crisis que hay en la región de la Mojana.

“Este municipio tiene un promedio de unos 10 corregimientos y 43 veredas y la gente está afectada en todos los sectores. Esto no es a pesar de que el alcalde decretó y lo que me dicen los líderes sociales la emergencia sanitaria y humanitaria no da abasto. Esto no solamente es decretar, es demostrar cómo se puede solucionar la problemática y la gente no quiere soluciones tibias. La gente pasando necesidades, aguantando hambre, inundados hasta el cuello y ¿viene un alcalde a hacer un concierto?”, dijo Huérfano.

Según el padre, el alcalde habría accedió a hacer este concierto para pagar favores políticos a personas que lo habrían apoyado en su campaña.

“Lo que busca es legalizar plata y eso ya estaba organizado. Lo digo a título personal. El alcalde le está pagando el favor a uno de los políticos que los patrocinó en su campaña y sí o sí será en el estadio. Así no estuviera pasando nada, las condiciones no están para hacer ese concierto”, concluyó.

La W Radio le escribió desde la semana pasada insistentemente al alcalde, Luis Sampayo, y a su secretario de Gobierno, pero, al igual que la comunidad, la única respuesta que recibimos fue silencio.