Exclusivo: Habla Iván Cepeda sobre declaración del Clan del Golfo en su contra

El viernes la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, recibió un derecho de petición del senador Iván Cepeda quien le dice que ha tenido información sobre la intención de un dirigente del llamado Clan del Golfo de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Y aquí viene lo más interesante, el senador Cepeda dice que ese principio de oportunidad le sería otorgado a cambio de “entregar información para implicarme falsamente en acciones ilegales”.

El Reporte supo que el dirigente del Clan del Golfo que supuestamente adelanta labores para intentar un principio de oportunidad es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, mejor conocido por su alias ‘Chiquito Malo’.

Nadie en la Fiscalía confirma la existencia de los acercamientos de ‘Chiquito Malo’, pero algunos abogados aseguran que hay tensión entre los integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas (como le gusta al Clan del Golfo que le digan) y que quizás eso haya motivado a su jefe ‘Chiquito Malo’ a explorar una alternativa individual de sometimiento.

¿Pero qué tiene que ver en todo esto el senador Iván Cepeda?

Pues bien, esto arranca en el año 2015. El Clan del Golfo, conocido en esa época simplemente como ‘Los Urabeños’ controlaba cerca del 30 por ciento del narcotráfico.

El gobierno de Juan Manuel Santos intentó desmovilizar la poderosa estructura criminal en ese momento comandada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y autorizó al senador Iván Cepeda para hacer los acercamientos.

La cosa no funcionó por lo de siempre: ‘Los Urabeños’ querían tratamiento político y eso era impresentable ante Colombia y ante la comunidad internacional –como eufemísticamente llamamos al gobierno de Estados Unidos–, el gobierno Santos proponía un sometimiento colectivo y ellos querían que no se hablara de “sometimiento” sino de “acogimiento”.

Y para completar el fiscal general de la época Néstor Humberto Martínez estaba convencido de que cualquier negociación con grupos de narcotraficantes desvirtuaba el estado de derecho.

La cosa se dañó. Otoniel fue capturado en el gobierno Duque, en circunstancias que siguen suscitando interrogantes, después lo extraditaron cuando empezaba a hablar de sus aliados y entregó una lista de políticos, militares y universidades con los que tenía alianzas. Esa lista fue revelada aquí.

Después de la extradición de ‘Otoniel’, el poder de los antiguos urabeños quedó en manos de Wilmer Giraldo, alias ‘Siopas’, y de ‘Chiquito Malo’.

Pero hace un año, ‘Siopas’ fue asesinado, su cuerpo fue encontrado en una carretera de Dabeiba, Antioquia, y el mando quedo en poder de ‘Chiquito Malo’.

Quien aparentemente es la persona que quiere entregar información contra Iván Cepeda, quien habló en El Reporte Coronell.

“Tuve información de una fuente de que un dirigente del Clan del Golfo estaría buscando un principio de oportunidad y para ello ofrecía información que me señalaba. Ante estas circunstancias siempre suelo proceder de manera inmediata”, dijo.

“Cuando me enteré de la información lo hice público en mi cuenta de X y le dije a la Fiscalía que me informe si es cierto o no. Si es así, este sometimiento estaría siendo a cambio de información falsa”, añadió.

Además, Cepeda aseguró que cuando pasan este tipo de cosas, hay un pronunciamiento de la justicia que luego se desmiente, pero hace un daño “irreparable”.

Asimismo, aclaró que nunca tuvo contacto “directo o indirecto” con ‘Chiquito Malo’.

Por otro lado, recordó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos hubo la posibilidad de la desmovilización del Clan del Golfo, pero en el Congreso se votó una ley que “no ofrecía ninguna posibilidad seria de viabilizar ese sometimiento”.

El senador Iván Cepeda habló desde Caracas donde se adelanta otro ciclo de las eternas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.