Se hace justicia en mi caso: esposa de Haled Saghair, empresario asesinado en 2019

El pasado 12 de julio de 2019 el empresario samario Haled Yamal Saghair Granados fue asesinado cuando se movilizaba en su camioneta Toyota Fortuner de placas RHK-946 desde El Rodadero hacia la ciudad de Santa Marta, por el sector del barrio Pastrana.

Desde su asesinato ocurrido hace cinco años, su esposa Tana George, sus padres y hermanas confiaron en la justicia y esperaban la captura del determinador de este crimen pasional que conmocionó a la sociedad samaria.

Tana George, esposa de empresario Haled Saghair, asesinado en 2019, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la captura de Allan Scalzo.

“Todos estamos convencidos y seguros de quien había sido el autor y determinador del asesinato de mi esposo, a minutos de estar enterrándolo a él estábamos seguros porque en tan corto tiempo personas que habían sido capturadas lo habían mencionado, pero al momento de la legalización de captura se retractaron, pero nunca tuvimos la menor duda”, dijo.

Durante cinco años, la viuda y madre de los tres hijos del empresario asesinado, aseguró que en todo momento el presunto determinador se lo encontraba en diferentes sitios de la ciudad, “Yo lo veía como si nada hubiera pasado. En estos cinco años ha pasado mucha impotencia de no ver celeridad en el caso de mi esposo, siempre confié ciegamente en la justicia, pero es como Dios, obra y trabaja en silencio”, mencionó.

“A este señor lo encontraba no solo en los cinco sitios donde se encuentra la gente en Santa Marta, en los colegios, en los bancos y en las calles, paseando sin temor, haciéndole ver a la gente que no tenía que ver nada”, añadió.

Celebración del Día del Padre

Durante la celebración del día del padre, Tana George manifestó que la última vez que vio al presunto determinador del asesinato de su esposo fue hace menos de tres días celebrando el día del padre en el colegio, “yo estaba con mis tres hijos celebrando el día del padre sin su padre y este señor llegó con su esposa y con su hija celebrando”.

Scalzo, se cambió su nombre a Vicente Oliva Gómez, “Él se cambió el nombre a los cuatro meses de haber cometido este crimen, hasta noviembre se llamó como lo bautizaron, ese mismo año se lo cambió”.

Crimen pasional

Sobre la esposa Scalzo, Tana George manifestó que esta nunca ratificó ser parte de lo sucedido “nunca, me miraba con seguridad arrogante. Está confirmado y lo digo con seguridad hubo una relación extramatrimonial con la esposa de este señor y este es el tema central del crimen”.

El empresario samario, Haled Yamal Saghair Granados dejó a tres hijos menores de edad quienes en ese momento tenían 1, 3 y 5 años, los cuales han sido la fortaleza de esta familia para no desfallecer hasta lograr la captura de quien había ordenado su asesinato, “lo hicimos por mis tres hijos, ellos me preguntan mi papá no va a volver a jugar fútbol con nosotros, te podrás imaginar como me siento yo”. Afirmó.