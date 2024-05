Descartan ingredientes externos en bebida que causó muerte de reclusos en Palmira

Tras confirmar la muerte de dos reclusos en la cárcel de Palmira y la intoxicación que tiene en grave estado de salud a tres internos más, el personero del municipio, William Andrey Espinosa Rojas, ha descartado la presencia de ingredientes externos en la bebida que causó dicha intoxicación.

Reforzando la versión entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Espinosa confirmó que la intoxicación se debió a un licor artesanal denominado ‘Chamber’, elaborado dentro del penal utilizando únicamente frutas, verduras y otros elementos disponibles en la cotidianidad de los internos.

No obstante, las autoridades están a la espera de los resultados toxicológicos que identifiquen las sustancias ingeridas por los reclusos.

“Estas bebidas embriagantes de tipo artesanal son elaborados por los internos con elementos que encuentran al interior de la cárcel, no dependiendo de bebidas alcohólicas que no se ha evidenciado que hayan sido ingresadas al Establecimiento Penitenciario y Carcelario”, señaló.

Fuentes oficiales le confirmaron a W Radio que las personas fallecidas fueron identificadas como Gumercindo Rangel y John Mario Ortúa Grisales, alias “Pinocho”.

Los otros tres reclusos que se encuentran en estado grave fueron trasladados a hospitales de Cali y Palmira.

La Defensoría del Pueblo y la Personería están investigando el suceso y han realizado visitas al establecimiento penitenciario para verificar la situación actual de los demás internos con el fin de evitar futuros incidentes.