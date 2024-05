Carro sin blindaje: lo que le dio UNP a director de cárcel en Girón amenazado de muerte

Sigue La W comprobó con Eliasid Durán, director de la cárcel de máxima seguridad ‘Palogordo’ en Girón, Santander, que la UNP le entregó una camioneta sin blindaje después de que él advirtiera que su vida estaba en riesgo tras el asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá, Elmer Fernández.

“Me llegaron dos hombres de protección y un vehículo convencional el establecimiento carcelario que queda en zona rural en una vía destapada. Recibir esa camioneta convencional sin blindaje pondría en peligro mi integridad y la de las personas que me van a brindar protección. Es el llamado que le hemos hecho a la UNP. Nos apoyaremos en un acto constitucional porque definitivamente con una llamada no se solucionan los problemas de protección”, dijo.

Durán aseguró que “es una tramitología tediosa. La dirección del Inpec solicitó en diciembre un esquema a la UNP y la Unidad no ha dado respuesta oportuna. Vengo sufriendo amenazas desde noviembre 2023 cuando un comando élite urbano grababa un video amenazante, un tipo con dos armas al lado y prácticamente nos daban un tiempo para bajar los controles en el patio número 10. En enero, en ese mismo patio, está alias ‘Satanás’, que nos amenazó. Después otro de ‘La Inmaculada’ en donde anunciaban acabar a sangre y fuego con todo”, aseguró Durán.

El director de la cárcel de Girón se negó a recibir la camioneta sin blindaje, pues en un carro con las mismas características de su esquema asesinaron al director de la cárcel La Modelo.

“No es fácil trabajar con miedo y si no existen las garantías mínimas de protección es muy grave. El mensaje es negativo porque si la UNP no brinda protección al director del penal, pues seguramente para los trabajadores tampoco habrá garantías. Le hacemos un llamado a la UNP”, puntualizó.

Finalmente, mencionó: “la muerte del director de la cárcel La Modelo se da en un vehículo no blindado y ya se imaginarán cómo es esto en zona rural (...) Manejamos internos de nivel 1 de seguridad, personas que articulan grupos al margen de la ley, capacidad económica y de arsenal con influencia en el país, estamos expuestos. Muchos internos quieren participar en el proceso de resocialización, hay un grupo pequeño que no quiere aceptar esos controles de donde surgen las amenazas”, aseguró el director de la cárcel de Girón en Santander.

