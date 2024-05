Coralie Fargeat sobre ‘The Substance’: “Es un tema que vive conmigo hace tiempo”

La película ‘The Substance’, de la realizadora Coralie Fargeat ha impactado a Cannes con su terror gore, con una espectacular Demi Moore, y con una crítica implacable de la obsesión con el cuerpo, con la juventud, con los procedimientos estéticos y con la mirada patriarcal y sexualizante que los promueve.

“Yo lo vi como un desafío en el mejor sentido, porque busco material que me saque de mi zona de confort y, si algo me asusta un poco, normalmente sé que hay una oportunidad ahí que, del otro lado, me hará una mejor persona y, con suerte, una mejor actriz”, explicó Moore sobre su papel, en una rueda de prensa en Cannes tras haber estrenado anoche la película en la alfombra roja del festival.

Moore encarna a la protagonista, una mujer madura y famosa a la que la industria -que en el filme está representada por un machista ejecutivo televisivo al que interpreta Dennis Quaid- rechaza por ser ya demasiado mayor.

La posibilidad de tratarse con “sustancia” le permite inesperadamente obtener un otro yo más joven y perfecto (Margaret Qualley), pero las consecuencias de ese proceso se revelarán brutales y monstruosas.

Lo que más le gustó a Moore del guion concebido por Fargeat -cuyo filme ya se ha colado inesperadamente entre las favoritas a ganar la Palma de Oro- fue que “trata sobre la perspectiva masculina de la mujer idealizada” que el conjunto de la sociedad, incluidas las mujeres, “hemos comprado”.

Y en la película, incluso la nueva versión mejorada y más joven de la protagonista, cuando tiene su oportunidad, “sigue repitiendo los mismos patrones, sigue buscando la aprobación externa y al final -razona la actriz de 61 años- se encuentra cara a cara peleándose consigo misma, porque ahí es donde tenemos que buscar”.