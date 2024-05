El futuro de los SITM: Se realizó primera audiencia pública en Bucaramanga

Bucaramanga

En la mañana de este miércoles 23 de mayo se realizó la primera comisión accidental del Congreso de la República para hablar sobre los sistemas de transporte masivo del país que se encuentran en crisis financiera, en esta jornada participaron representantes de los ministerios de Hacienda y de Transporte, alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, congresistas y concejales de la capital santandereana.

La comisión fue presidida por el senador santandereano Gustavo Moreno quien se refirió a los recursos que el Gobierno Nacional ha prometido girar para los SITM, dinero que se invertiría para mejoramiento en la infraestructura de los sistemas.

“Debemos exigir al Gobierno Nacional que los recursos que se van a invertir a los sistemas de transporte masivo no sean por validación como se hizo el año pasado porque se los va a llevar todos Bogotá, lo que hemos planteado es que los recursos sean invertidos de acuerdo a la situación financiera de cada sistema y que hoy el más crítico es Metrolínea”, señaló el senador Moreno.

El congresista Moreno también hizo un llamado a la Superintendencia de transporte para que se haga una regulación y control del transporte informal en el área metropolitana de Bucaramanga para buscar que de esta manera se pueda incrementar el número de pasajeros en Metrolínea.

¿Qué dice el Ministerio de Transporte?

Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de transporte fue quien participó en esta comisión accidental y aseguró que la situación de los sistemas de transporte masivo no es una problemática solo de Colombia sino que es algo que se presenta en varios países del mundo.

“Nosotros como Gobierno Nacional no buscamos que se liquide ningún sistema de transporte masivo, eso sería un pecado para Bucaramanga, hoy lo que pretendemos es que se hagan unas mesas técnicas en el país y unamos los esfuerzos”, puntualizó el viceministro durante su intervención.

Dice también el viceministro que se espera que con una nueva adición presupuestal, discusión que aún no se ha dado, se pueda revisar la repartición de los recursos como lo propuso el senador Gustavo Moreno, para que se haga de acuerdo a la necesidad de cada sistema de transporte masivo.

“Una vez se logre ese avance en el compromiso que se tiene se puede pensar en esos nuevos recursos del Gobierno Nacional”, añadió el viceministro quien también entregó un parte de tranquilidad al Concejo de Bucaramanga pues aseguró que lo que se está planteando es lo que se estableció en el Plan de Desarrollo Nacional.

¿Qué dice el Ministerio de Hacienda?

Andrea Alba, asesora de la dirección general de participaciones estatales, fue quien participó en representación de esta cartera en la Audiencia Pública e inicialmente se refirió a los recursos que anteriormente se habían girado a los sistemas de transporte masivo y asegura que ese dinero no se dio para compra de flota sino para otro tipo de problemáticas que

“Nosotros estamos dispuestos a invertir pero la idea es invertir en algo que no sea un hueco fiscal eternamente, invertir en algo que sabemos que vamos a modificar estructuralmente para que en algún punto la brecha se cierre y no tengamos que invertir plata para operación cuando se puede invertir en infraestructura”, señaló la asesora Alba.

Además, dijo que la intención que se tiene es que con la inyección de recursos se puedan disminuir los costos y así se pueda también disminuir la tarifa técnica y se pueda tener un sistema de transporte sostenible.

¿Qué dicen los congresistas?

Aunque la mayoría de la bancada de congresistas santandereanos estaba invitada a esta Audiencia Pública solo llegaron tres representantes a la cámara y el senador Moreno que la presidió; el primero en pronunciarse sobre la situación del SITM fue Luis Eduardo Díaz Mateus quien dijo que el Gobierno Nacional podría entregar una flota para los sistemas para que así se pueda mejorar la frecuencia del servicio.

A su turno, el representante Oscar Villamizar planteó la posibilidad de que desde el Gobierno Nacional se plantee la posibilidad de subsidiar el servicio a estudiantes universitarios pues de esa manera también se podría financiar los SITM y finalmente el representante Cristian Avendaño durante su intervención aseguró que si se llega a un acuerdo con el mayor acreedor de Metrolínea pero no se revisa la deuda con los demás se continuará con el mismo problemas pues no habrá saneamiento fiscal.

¿Qué dice el Concejo de Bucaramanga?

13 de los 19 concejales de Bucaramanga asistieron a esta comisión, quien tuvo la vocería para intervenir fue José David Cavanzo, ponente del Proyecto del Plan de Desarrollo y quien manifestó la preocupación por el futuro del SITM y aseguró que se siente en un juego de azar y que “las cartas se van destapando poco a poco”.

“Por qué no plantear con Asocapitales y el DNP cuál es esa meta de producto que necesitamos en el Plan de Desarrollo que no genere ruidos y dudas frente a lo que se quiera hacer y que sea esa la ruta para todas las ciudades capitales, para que sea el soporte para el Gobierno Nacional y para que no sea una bomba de tiempo donde seguimos aprobando recursos y metas pero no sabemos cuál es la siguiente carta que se va a destapar”, puntualizó el corporado.

Dice también el corporado que se debe priorizar la inversión y que Metrolínea no es solo de Bucaramanga sino del Gobierno Nacional y de los demás del área metropolitana y la responsabilidad no compete únicamente de la capital santandereana.

Finalmente, desde el Gobierno Nacional y desde la Alcaldía de Bucaramanga se insiste en que no se debe liquidar el ente gestor y que por el contrario se debe lograr llegar al acuerdo con el mayor acreedor del sistema, se espera precisamente que Estaciones Metrolínea de respuesta de si acepta o no la próxima semana; de lo contrario ya se habría agotado la última carta y es inminente que se proceda a la liquidación.

A la comisión no asistieron los alcaldes de Floridablanca ni Piedecuesta ni tampoco enviaron algún representante, sin embargo, el viceministro de transporte sí celebró que el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez haya participado en esta jornada.