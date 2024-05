“En el 2000 no quería ir”: Juan Pablo Montoya habló sobre sus victorias en Indy Car

Se estrenó este 23 de mayo el segundo episodio del MontoyAS, el videopodcast de AS Colombia y W radio con Juan Pablo Montoya, reconocido expiloto colombiano.

En este segundo capítulo estuvo hablando sobre las victorias que tuvo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y en las 500 Millas de Indianápolis, agregando algunas anécdotas que tuvo en esas pistas.

Durante la entrevista, se estuvo hablando sobre las 500 millas de Indianápolis, carrera que se realizará este 26 de mayo, en la que el expiloto Juan Pablo Montoya logró ganar en el año 2000 y 2015, en el marco de esta competencia el colombiano recordó algunas anécdotas de aquellas victorias.

“Las dos (victorias) fueron chéveres, pero, yo en el 2000 no quería ir, estábamos tan concentrados en el otro campeonato, que en ese momento Indy y Car era separado. Entonces, Chip se había pasado de Honda a Toyota en la otra categoría y el carro se estaba varando mucho, se rompían los motores, pasaba de todo, entonces me dio mucha rabia que fuéramos hacer Indy”, comentó.

Montoya agregó que sentía que estaban descuidando el campeonato, pero al momento de correr las 500 de Indianápolis el colombiano acepto la decisión.

“Yo no crecí viendo Indy, a mí la gente me decía ‘no, espere, hay que tener cuidado y hay que respetarlo’. El día de la carrera una de las cosas que pasa es que uno pasa dando vueltas allá sin gente en la tribuna y ya en la carrera eso no cabe, son 400.000 personas”, mencionó.

Ante la cantidad de personas a Montoya le comentaban sobre “pilotos que han corrido ahí, ‘tenga cuidado, porque cuando llegue a la primera curva con toda esa gente la pista se va a ver más pequeña’”, ante los comentarios el colombiano recordó que en la primera carrera no peleó con nadie.

Puede escuchar la entrevista completa en el siguiente video: