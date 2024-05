No temo enfrentarlo, no me asusta ese ladrón: MinInterior tras acusaciones de Olmedo López

Recientemente se conoció que la Fiscalía citara a Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, para iniciar las negociaciones en los procesos de colaboración en los hechos de corrupción que giran en torno a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En ese sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se ha visto salpicado en estos casos y ha sido señalado por Olmedo López, se pronunció asegurando que no teme por los señalamientos que han hecho en su contra y está atento a las pruebas que se presenten.

“No tengo el menor temor para enfrentarlo. No me asusta el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. (…) Yo no iré temeroso a tratar de explicar lo que no he hecho, yo iré con decisión, a señalar cómo ese ladrón se roba la plata y quiere volarse con la plata”, dijo

Velasco agregó que todas estas acciones en su contra solo quieren empañar el desarrollo de los proyectos del Gobierno.

“Entendamos que en el fondo hay unos sectores de interés que quieren que la reformas no salgan, y una manera inteligente de tratar de que no salgan es intentar juntar peras con manzanas”, dijo el alto funcionario.

Además, Velasco insistió en que está listo para dar la batalla jurídica en medio de este escándalo de corrupción, del que es totalmente ajeno.

“Hay una acusación de un ladrón que se quiere robar la plata, se quiere volar y está pidiendo desde hace un mes inmunidad -ustedes lo han escuchado- no ha aportado una sola prueba, cuando aporte las pruebas yo las enfrentaré. Yo entiendo que en este momento hay un debate político y aquí lo estoy dando, pero estoy esperando con ansia el debate judicial probatorio porque como yo sé que lo que dice Olmedo es completamente falso ahí se demostrará”, puntualizó.