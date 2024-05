Hijo del profesor Jorge Freytter no cree que su asesinato haya sido una “confusión”

En diálogo con La W, Jorge Freytter Franco, hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter, se pronunció ante la confesión del ex subcomandante del Gaula de Barranquilla Flover Argeny Torres, revelada por W Radio, frente a su participación y la de otros policías en la desaparición del cadáver del docente y sindicalista a manos de las AUC.

Frente a lo expuesto por el teniente ante la JEP, Freytter Franco afirmó que no cree en esa hipótesis de una “confusión”, señalando que según su conocimiento uno de los paramilitares le dijo al profesor al momento de secuestrarlo que eso le pasaba por “sapo” y luego lo llevaron a la bodega en la vía 40 donde lo torturaron.

Todo esto, mientras también los paramilitares amenazaban a los docentes que estaban realizando denuncias de corrupción y su padre, pensionado, estaba luchando por las mesadas pensionales y los salarios atrasados.

“Lo que estamos pidiendo es que continúen hablando y dando los nombres de las personas que estaban a su mando, el coronel Sánchez Montenegro, no fue la divina providencia la que se levantó un día y les dijo que mataran a estas personas. Ellos se confabularon y fueron unas órdenes directas las que se les daban a estas personas. Ellos no lo han querido decir, dicen que se equivocaron pero eso es mentira” dijo Freytter frente al informe revelado por La W.

Asimismo, le pidió a la JEP investigar los eventuales hechos de corrupción que se hayan cometido en el interior de la Universiadad del Atlántico para dicho periodo en el que Ubaldo Enrique Meza era su rector, Estrella Pérez Jiménez su esposa y Enrique David Guerra “negro guerra” la mano derecha de Ubaldo.

“Ellos deben asistir a la JEP a decir qué es lo que saben, no nos digan mintiendo. Señor Guerra usted mismo me dijo que un agente del DAS le había dado el parte de un asesinato de un estudiante de apellido Contreras. También me dijo que la señora Estrella Pérez Jiménez, en la sede de Combarranquilla que ellos ya se habían reunido con una gente, para que todo el que fuera simpatizante o ayudara al ELN los iban a exterminar” aseveró en La W.

También, Jorge Freytter Franco, celebró que en la audiencia ante la JEP, el teniente Flover Argeny Torres, exsubcomandante del Gaula de Barranquilla, haya aceptado y pedido disculpas porque trataron de desviar las investigaciones con el fin de enlodarlo a él.