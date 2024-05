Petro está al borde de un golpe de Estado; es tiempo de constituyente y reelección: Saade

Una polvareda política levantó las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, reconociendo que quiere la reelección del presidente Gustavo Petro y que no le gusta la Constitución del 91.

En diálogo con Sigue La W, el pastor cristiano Alfredo Saade aseguró que está de acuerdo con la reelección del presidente Gustavo Petro y que es momento de una Asamblea Nacional Constituyente:

“Tenemos el poder popular, para eso ganamos las elecciones y hoy en día tenemos más de 12 millones de votos y muchísimos más que se han logrado. Las vías constitucionales existen, el constituyente primario existe y además de eso las excepciones del Estado para poder avanzar. Esas son las decisiones que el presidente debe evaluar y debe tomar. Por eso digo que debe ampliarse inmediatamente el periodo de los alcaldes, gobernadores y del señor presidente de la República a seis años inmediatamente para poder avanzar con el tema de la Constituyente”.

Saade fue más allá y aseguró que el jefe de Estado está ante un “golpe de Estado” por lo que se debe convocar al “pueblo”:

“El país lo entregaron descuadernado y tenemos que buscar las soluciones, y entre ellas está la Constituyente (...) Un presidente al borde de un golpe de estado, amenazado de muerte todo el día, un Congreso de la República echado como vaca muerta en la mitad de un camino y por eso yo sí creo que es el tiempo de una constituyente, de una reelección, es tiempo de ampliar el periodo 2 años más y es el tiempo que el pueblo en las próximas elecciones tome una decisión real sobre quiénes tienen que llegar al Congreso”.

¿Qué dice la oposición?

Por su parte el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero cuestionó que se están incumpliendo las promesas de campaña de Gustavo Petro y que estas propuestas van en contra de los principios democráticos:

“El presidente Petro y el Pacto Histórico se comprometieron en campaña a que si llegaban al poder no iban a proponer convocar una Constituyente. Lo hicieron en 2018, todos recordamos al candidato Petro que firmó supuestamente en piedra que no iba a convocar una Constituyente. También había otro mandamiento en donde decía que los recursos públicos iban a ser sagrados y vemos lo que pasa con la UNGRD. En 2022 el hoy presidente se molestaba cuando preguntaban por la constituyente (...) ante escándalos trata de fugarse con estas iniciativas, pero vemos a sus alfiles diciendo que están interesados en una reelección. Esto es inconstitucional y vemos que se está replicando en Colombia lo que ya pasó en Venezuela”.

El congresista de la oposición al Gobierno aseguró que no es una propuesta aislada la afirmación de la senadora Zuleta de buscar la reelección presidencial.

“El presidente Petro tendría que salir de manera categórica a desmentir a la senadora Zuleta y al señor Saade que quiere ampliar dos años adicionales el periodo presidencial de buenas a primeras, lo cual atenta con cualquier principio democrático”, afirmó Forero.

¿Reelección de Uribe sí, y la de Petro no?

Andrés Forero aseguró que no le gustan las propuestas de reelección para ningún gobernante, y no está de acuerdo ni con la que impulsó su su jefe político Álvaro Uribe.

“Personalmente no soy partidario del ejercicio de reelección. En ese momento no sé si él se había comprometido. A mí no me gustan las reelecciones”, aseguró.

