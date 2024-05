Si no hay Estado palestino no habrá paz en un futuro: excanciller de España

Miguel Ángel Moratinos, exministro de asuntos exteriores de España y alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la decisión de España de reconocer el Estado de Palestina.

Según comentó Moratinos, este es un día histórico para España y para el proceso de paz en Oriente Medio, “el Gobierno de Israel ha actuado, tiene su posición aunque ha ido variando (…) están después traumatizados por el ataque de Hamás y las emociones están muy altas, pero lo que tenemos que hacer los políticos y los responsables en materia de relaciones exteriores es mirar al futuro para que esta guerra acabe y para ello no hay mejor solución que lo que ha hecho el Gobierno de España que es reconocer el Estado palestino”.

Asimismo, comentó que el Gobierno de España, junto con Irlanda y Noruega reconocieron que el primer paso es reconocer el Estado palestino, “el futuro existencial de Israel dependerá de que haya un estado palestino y si no lo entienden ahora, estoy seguro de que la sociedad israelí nos dará las gracias a aquellos que hemos reconocido a Palestina en estos momentos”.

Añadiendo que “el Gobierno de España lo que ha hecho es trabajar por la paz, como ha dicho el presidente Pedro Sánchez, y esa es la paz que todos deseamos”.

Por otra parte, el exministro destacó que “hoy, lo que ha hecho España, Irlanda y Noruega es ofrecer paz por Estado, Estado por paz, si hay Estado palestino habrá paz y si no hay Estado palestino no habrá paz en un futuro”.

Por último, el excanciller dejó claro que “hay una responsabilidad de la comunidad internacional que miró hacia otro lado, no atendió la necesidad de establecer el Estado palestino, lo postergó y se olvidó de ellos (...). Fue un olvido de la comunidad internacional que no prestó atención y no entendió que era necesario buscar una paz definitiva entre palestinos e israelíes”.

Escuche la entrevista completa a continuación: