Fuerte choque entre congresistas y director de la UNGRD en debate de control político

Momentos de tensión se vivieron en el debate de control político en la comisión de derechos humanos de la Cámara de Representantes al que fue citado el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Esto después de que el congresista Duvalier Sanchez, le gritara al director para que lo dejara hablar.

“Director, yo sé que a usted le gusta el debate y a mí también me gusta tanto como a usted, pero usted no puede venir desde ayer que lo ha venido trinando en un cara cara con la representante Cathy Juvinao. El citante principal soy yo, yo diseñe el cuestionario. Usted no tiene vergüenza ¡No he escuchado ni en su rostro, ni en su actitud vergüenza! debería de venir acá a asumir lo que le ha pasado al país y viene a grabar videitos (...) usted responda, sea claro ¡Callese! déjeme hablar, yo lo escuché ¡Me indigna! ¡Me indigna!. Usted no viene acá a tratar de tener un cara cara para ser efectivo en redes sociales y electoralmente ¡esto es serio! acá hay vidas, vidas inundadas”, señaló el representante.

A esto se le sumó la voz de la representante, Cathy Juvinao quien previamente había denunciado más irregularidades dentro de la Unidad.

“No hay derecho a que el funcionario emplazado quien es quien este Congreso llame a cuentas, nos venga a decir cómo desarrollar este debate, me da mucha pena. ¡Respete, señor Carillo! Porque aquí estamos investidos, cerca de 20 representantes a la Cámara por voto popular, usted no. Cuando usted haga parte de una corporación otra vez y esté investido por el voto popular, usted podrá emplazar a los funcionarios que la Constitución le ordena, entre tanto hoy, usted aquí es el citado. Su actitud displicente se la estamos sintiendo desde el inicio, sus interrupciones, comentarios fuera de lugar y ese tono irónico. Yo lo invito a que usted comprenda que esta no es la actitud de un funcionario”.

El director Carlos Carillo respondió que no se podía reñir al cuestionario porque la mayoría de los cuestionamientos o preguntas no se encontraban allí.

“No creo que tenga sentido desaprovechar este espacio. Ustedes dicen que yo fui concejal de Bogotá y si, yo fui representante de muchos bogotanos y le hice control político a la jefe política de ustedes dos y en esa administración se encontraba uno con entidades que no respondian de fondo. Es voluntad de la entidad responder y eso es lo que nosotros hacemos. Gracias a que nosotros sí hacemos nuestro trabajo es que ustedes pueden dar este debate de control político”.

Carrillo señaló que había aceptado su cargo para enderezar el barco y porque sí creía en un proyecto político porque su deber “es defender a este gobierno en el que creo”.

“Yo no cambio de ideología cada semana como otros políticos. No estoy con un gobierno porque me conviene políticamente y mañana me voy para otro lado. Yo tengo convicciones y por eso me metí a la política. Muchos aquí apoyaron al gobierno y ahora salen a decir ¡Maldito Petro! Pido al representante que me escuche, yo lo hice. Yo no me estoy refiriendo a usted ¿o sí? Si las responsabilidades políticas fueran absolutas, usted representante Duvalier ya debería haber renunciado al partido verde, pero no renuncia porque pierde la curul. Lo mismo para usted representante (Juvinao) ¿o es por el sueldo?.

En ese momento la presidenta de la comisión, la representante Susana Boreal, tuvo que parar la comisión unos minutos para que los humos se bajaran.