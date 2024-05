Extrema derecha quiere golpe blando y hay guerrilla cobarde e inconsecuente: Wilson Arias

¿Senador petrista llamó a insurgentes a defender al Gobierno? Un video del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, enviándole un mensaje a la insurgencia y grupos armados, generó controversia.

Mientras que el exministro Alejandro Gaviria calificó el hecho como un “llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos, sumado a un ‘discurso populista de división’ con “amenazas armadas y las insinuaciones de una guerra civil”; el senador Arias rechazó estos señalamientos y aseguró que el llamado fue para que dejen de atentar contra el gobierno y la población civil.

En diálogo con Sigue La W, el senador Wilson Arias negó que quisiera buscar el apoyo de la insurgencia a favor del gobierno, por el contrario, afirmó que tiene un debate ético con la guerrilla a la que calificó de “cobarde e inconsecuente” en la búsqueda de la Paz con el gobierno de Gustavo Petro, lo que las ubica en la misma orilla de la extrema derecha que busca un “golpe blando” contra el gobierno:

“La ultraderecha ha incluso rotado un falso trino. Limpiar mi nombre va a ser muy difícil. Quiero defender al gobierno del golpe blando y además de una derecha que quiere bloquear al gobierno hay una guerrilla que inconsecuentemente busca una paz con justicia social, hay una guerrilla cobarde que con actos criminales quiere cerrar a los indígenas y población civil”.

“No es cierto que yo busque el apoyo de la insurgencia. La ultraderecha utilizó un falso trino. No lo he dicho ni antes ni ahora, ha circulado profusamente y creo que es la segunda parte de esta andanada que claramente se apoya en falsedades. Todo lo contrario. Estoy en un debate ético con la guerrilla”, dijo.

“Recuerden que antes de los ataques al Cauca, pero especialmente a raíz de esos ataques, me di a la tarea de explicar, primero, lo que decía la extrema derecha y es que el gobierno de Gustavo Petro haya cesado su arremetida... he seguido en esa polémica y hoy digo y reafirmo: este gobierno está sometido a un bloqueo institucional y a una persecución inclusive por una Procuradora de la ultraderecha cercana o militante o cercana a los Char y a Pulgar. Esa persecución lamentable de ahora corresponde también a un bloqueo capitalista financiero que no ha dejado avanzar la reforma pensional porque al otro lado de la baranda están Sarmiento Angulo y los dueños de Asofondos que quieren impedir el avance de las reformas”, aseguró el senador Arias.

Arias aseguró que no tiene nada que temer y ratificó sus afirmaciones que para él fueron manipuladas:

“Lo nuevo aquí es que le reclame a una guerrilla que poco ha sido controvertida desde el campo de la izquierda... desde que las Farc asesinó a José Cardona Hoyos secretario de mi partido naciente, en Cali (...) entonces hicimos una polémica casi que en solitario mucho más valiente de lo que hoy hacen alarde. En ese momento dijimos que la guerrilla tenía alianza con el narcotráfico pero he arreciado durante estos días, he arreciado porque me parece que lo que ha ocurrido en el Cauca es de la peor laya y moralmente inaceptable por quienes que desde una prédica se dicen revolucionarios”.