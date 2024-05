León entre medios resultó ratoncito ante la justicia: Velasco por silencio de Olmedo López

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, arremetió contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por guardar silencio en la Corte Suprema de Justicia.

En medio del escándalo relacionado con los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, que tiene a la UNGRD bajo la lupa de las autoridades, Velasco lanzó duras críticas contra López.

El ministro afirmó que López sabe que mentir ante los medios puede generar popularidad, pero mentir ante la justicia puede llevarlo a la cárcel.

Velasco destacó que, desde el inicio del debate sobre este asunto, ha enfrentado la situación directamente, señalando que López estaba mintiendo en lo que respecta a él.

“Olmedo no tiene ningún elemento que aportar porque lo que dice no ocurrió, no puede demostrarlo”, agregó el ministro.

El ministro añadió que cuando fue confrontado ante la justicia, el exdirector de la UNGRD prefirió guardar silencio, indicando que una mentira es muy difícil de sostener. Asimismo, señaló que la intención de López es conseguir el principio de oportunidad, pues es la única forma de volarse con la plata que se robó, aseguro Velasco.