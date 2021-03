Acore señaló al partido Comunes de ser brazo político de las disidencias de Iván Márquez

Durante un conversatorio organizado por la Comisión de la Verdad sobre "La combinación de las formas de lucha", el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Militares Retirados (Acore), John Marulanda, criticó duramente al partido Comunes señalándolo de ser el brazo político de la disidencia comandada por Iván Márquez.

De acuerdo con Marulanda, los estatutos del partido Comunes así como los pronunciamientos de Iván Márquez en la clandestinidad afirman seguir los mismos pilares planteados por Manuel Marulanda ‘Tirofijo’.

"¿Cómo no pensar entonces que estamos viendo una habilidosa maniobra del todo vale para encaramarse al poder? (...) las evidencias históricas han creado un convencimiento en el imaginario popular colombiano y es el de que quienes forman parte del partido de las Farc ahora llamado Comunes son hipócritas, maliciosos y son ni más ni menos que la parte política de la combinación de todas las formas de lucha con los matones de la llamada ‘Narcotalia’ como equiperos o viceversa. Tal como expresamente lo confirman Iván Márquez desde Venezuela y los estatutos del partido en Bogotá" afirmó.

Durante su discurso Marulanda también pidió a ese partido político formado por excombatientes de las Farc que en una declaración pública renuncien a la combinación de las formas de lucha, porque a su juicio se mantiene.

"Consideramos que una manera válida y genuina de darle algún nivel de legitimidad a sus repetitivas manifestaciones de lucha por la paz es declarar en conjunto y de manera pública y oficial su renuncia a la combinación de todas las formas de lucha, le daría un baño de credibilidad a las posturas políticas de su partido" expresó.

También se refirió duramente hacia los exmiembros de la guerrilla hoy en la vida civil.

"A ustedes no solo no los quieren, sino que los odian. Una prueba palmaria es que ustedes no se atreven a salir sin esas protecciones, sin esos escoltas y blindajes y que los convierten en una especie de leprosos políticos" manifestó.