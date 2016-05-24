Los ataques digitales en Colombia aumentaron un 40 % en el 2015, al registrarse 7323 ataques de este tipo durante ese año, frente a 4640 en el 2014.

Así lo reveló el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, durante el foro 'Gestión de Riesgos de Seguridad Digital', en el que explicó cómo será la intervención del sector defensa en el documento Conpes en seguridad digital.

Según el Viceministro, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones han incrementado la conectividad, a su vez han crecido las amenazas en el ciberespacio.

“Estas amenazas se materializan en conductas delictivas dirigidas a afectar los patrimonios económicos y la intimidad de las personas. Por eso, el tema es prioritario en la agenda del sector", dijo Fernández de Soto.

Agregó que, por esta razón, se hacen esfuerzos como la "hoja de ruta tecnológica en ciberdefensa, el plan de fortalecimiento y sostenimiento de capacidades así como el desarrollo de capacidades de investigación e innovación".