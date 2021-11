Avianca cancela viaje a artistas de Brasil por no tener vacuna de fiebre amarilla

Este miércoles en Cali se esperaba que se presentará el Ballet de la ciudad de Sao Paulo al ser invitado a la 5 Bienal Internacional de Danza, pese a ello y a que había toda la disposición de participar, la función programada para las 8 pm de este miércoles fue cancelada.

Según explicó la Asociación para la Promoción de las Artes, Proartes, la cancelación se debido a que el vuelo programado con Avianca en la ruta Sao Paulo – Bogotá para luego salir hacia la capital del Valle del Cauca, no pudo ser abordado por los 16 bailarines del ballet ya que desde los funcionarios de la aerolínea en Brasil les exigieron que fueran portadores de la vacuna contra la fiebre amarilla, basándose en la normativa de la Circular 014 de 2017 del Ministerio de Salud de Colombia la cual exigía dicho procedimiento.

Sin embargo, la indagar con el mismo Ministerio de Salud, respondió que actualmente es otro el protocolo exigido para los viajeros que vienen de Brasil hacia Bogotá, lo cual quedó en evidencia al revisar el documento vigente y que está colgado en su página web en el que se estable textualmente:

“Los extranjeros que vengan a Colombia y los nacionales que se desplacen a zonas de riesgo de fiebre amarilla deben estar vacunados contra esta enfermedad, por lo menos con diez días de antelación al viaje”, añadiendo “La vacunación contra la fiebre amarilla es recomendada, con mayor énfasis, a quienes se desplacen a las regiones de mayor riesgo en Colombia –ver listado abajo–, parques naturales y zonas transitorias verdales de normalización, así como a los países donde el virus sea endémico. El comité recomendó, especialmente, que los viajeros desde y hacia Brasil porten su certificado de vacunación”.

Al verificar el listado de las regiones en las que se recomienda a un viajero estar vacunado contra la fiebre amarilla, se encuentra que son:

Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Municipios

• Santa Marta, Ciénaga y Aracataca (Magdalena)

• Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibú, El Zulia, Hacarí y San Calixto (Norte de Santander).

• Río Sucio, Carmen del Darién, Juradó, Nuquí y Unguía (Chocó)

• Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó (Antioquia)

De esta manera, quedó en evidencia que los bailarines al dirigirse a Bogotá y luego a Cali, zonas que no están en el listado anteriormente expuesto, no necesitaban tener la vacuna contra la fiebre amarilla, pese a eso no pudieron abordar su vuelo.

Ante el escenario, Mariana Garcés, presidenta de la Junta Directiva de Proartes y exministra de Cultura, dijo en los micrófonos de W Radio “los 16 bailarines se encontraban en el aeropuerto para abordar el vuelo de Avianca y en el momento en que llegan al counter además de exigirles la vacuna Covid como evidentemente todos las tenía, les exigen la vacuna de la fiebre amarilla y es esa la razón por la que no los dejan abordar el vuelo, la realidad es que Colombia a través del Ministerio de Salud ha dicho clarísimamente que no se requiere la vacuna de la fiebre amarilla, no es un tema obligatorio para los ciudadanos brasileros que quieran venir a Colombia, es una recomendación cuando van a unos lugares específicos que el mismo ministerio señala puntualmente, en ningún caso para volar a Bogotá y Cali”.

Seguido a esto, se expuso que la no presentación del Ballet en Cali, fuera de generar impactos negativos para el arte en Colombia, también ocasionó pérdidas millonarias para la Asociación para la Promoción de las Artes, la cual nada más en solo tiquetes pago 68 millones de pesos.

Desde Avianca en Colombia, se mostró toda la disposición para dar solución al caso, sin embargo, sus funcionarios en Brasil hasta el último momento se mantuvieron en que el procedimiento era el correcto, por lo mismo aún se siguen buscando salidas al inconveniente generado.