Carolina Parra, presidente y fundadora de Gato Dumas, es #UnaMujerW

“Cocinar profesionalmente no es hacer aprender a hacer una receta, eso es para la casa, hay muchos elementos que juegan para poder hacer una producción profesional que no lo reemplace jamás las recetas que están Online, luego creo que generar experiencias donde haya encuentros concretos donde la gente pueda desarrollar habilidades de liderazgo, o de trabajo en equipo requieren de encontrarse con las personas de mirarse las caras, de aprender en un ambiente laboratorio, no simplemente en un ambiente virtual”.

Ese es el espíritu detrás del Gato Dumas, sin embargo, Carolina tiene claro que el futuro no se puede desconocer:

“Igual uno se tiene que adaptar a lo que viene y nosotros ya tenemos el Gato Dumas Online para complementar toda la experiencia que se hace presencial con estas nuevas herramientas que también abren el mundo de posibilidades para otras personas que no necesariamente tiene un acceso directo a la educación”.

El comienzo fue bastante particular:

“La idea surge de una visita que hacemos al Sena y veo que se está dictando una clase de cocina y eso me transformó la vida”.

Le transformó la vida tanto como para viajar a Argentina y buscar un nombre de lo que se convertiría en su proyecto de vida:

“Argentina era un país que tenía mucho más desarrollado el tema de la enseñanza gastronómica, cuando nos conocimos con el Gato Dumas, ese chef icónico de la Argentina y yo vi esa pasión que ese hombre tenía por la gastronomía y esa pasión que yo tenía por la educación y como se unieron esas dos corrientes y dijimos el Gato de una se va para Colombia y lo trajimos en un principio a manera de una franquicia, durante 12 años fuimos una franquicia del Gato Dumas y luego adquirimos el nombre para Colombia y trabajamos mancomunadamente con Gato Dumas Argentina, con Gato Dumas Uruguay generándole o maximizando la experiencia que entregamos a nuestros alumnos entonces ahí empezó todo”.

Y 12 años más tarde, algunas de las figuras más importantes de escena gastronómica colombiana, han pasado por los fogones del Gato Dumas:

“El orgullo más grande que nosotros tenemos es justamente el tema de los egresados ...hablando de mujeres, Mariana González que fue la persona que inició el restaurante La fábrica, es egresada nuestra, Lina María Serrano que es una joven que es Sous- chef en el restaurante Harry sazón, es egresada nuestra y Juan Diego Vanegas que la está rompiendo en los medios de comunicación y además tiene su emprendimiento de Juan Burgers es egresado nuestro, y Juan Camilo Merchán que está en Italia es el mejor chef emergente de Italia en este momento es egresado nuestro, Juan David Aristizábal que está de su chef en El Cielo es la mano derecha de Juan Manuel Barrientos en todas sus iniciativas es egresado nuestro, y tenemos mucha gente, y otros desconocidos gigantes que también están haciendo cosas muy muy interesantes y bueno ese es el orgullo”.

Carolina Parra, presidente y fundadora de Gato Dumas, es #UnaMujerW