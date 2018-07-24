Cinco soldados resultaron afectados por artefacto explosivo en el Urabá antioqueño

El comando de la Décima Séptima Brigada orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional aclaró en relación a los hechos ocurridos en la vereda Galleta, corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de Turbo, en la noche del 23 de julio de 2018, que:



1. Uniformados orgánicos del Batallón de Infantería n.° 47 Vélez, se encontraban en desarrollo de una operación militar en la vereda Galleta, corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de Turbo, a su paso por un tramo de la carretera, fue activado un artefacto explosivo improvisado instalado, al parecer, por la subestructura Juan de Dios Úsuga del Grupo Armado Organizado GAO - Clan del Golfo.



2. En este hecho cinco soldados resultaron heridos y de inmediato fueron trasladados a una clínica del municipio de Apartadó para ser valorados, sin encontrar ningún tipo de afectación diferente al aturdimiento por la onda explosiva, nuestros héroes se encuentran en recuperación.



3. El Comando de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional rechaza esta clase de acciones terroristas indiscriminadas por parte de estos grupos armados organizados, que de forma cobarde atacan a los integrantes de la Fuerza Pública sin medir las consecuencias contra la población civil.



4. Este Comando continúa con el desarrollo de operaciones militares tendientes a lograr la ubicación de los criminales que planearon y realizaron esta acción terrorista, en este punto específico de la jurisdicción.