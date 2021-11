Comisionada de canales regionales se refiere al fallo que declara nula su elección

En diálogo con la W Radio, la abogada Mariana Viña Castro se refirió al fallo del Consejo de Estado que declaró nula su elección como representante de los medios regionales ante la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, elección que en su momento fue denunciada por Danesis Arce de Afromedios.

Viña afirmó que aunque es respetuosa del fallo, si llama la atención que aunque ella cumplía con los 10 años de experiencia específica en el sector requeridos para el cargo, al magistrado que tomó la decisión la cuenta de los años de experiencia le salió diferente a la cuenta que realmente ella tiene. “Yo opté por la alternativa que establece la ley de los 10 años adicionales por tener estudios de posgrado en especialización y no en maestría, la ley completa esas dos posibilidades”.

“Haber sido directora de la ANTV no me impedía estar como representante de los medios regionales, y así lo dice el Consejo de estado en el fallo que no existe ninguna inhabilidad por haber ejercido ese cargo, además las decisiones las tomaba la junta de televisión”, indicó.

Le puede interesar: Consejo de Estado declara nulidad en la elección de comisionada de la CRC

Finalmente, aseguró que este fallo es de única instancia y ella no tiene pensado radicar ninguna tutela al respecto. Por ahora lo que viene en el proceso es que la Sección Quinta responda a la aclaración sobre el fallo que pidió el demandante, y una vez salga ese documento, vendría el proceso para que los canales regionales escojan un reemplazo.