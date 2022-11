Confirman al general Óscar Naranjo como asesor presidencial en México

El principal asesor de la campaña y gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Vide Garay, le confirmó a La W que la contratación del General Óscar Naranjo como asesor presidencial es un hecho y no confronta ni viola la constitución mexicana.



En conversación exclusiva para La W, el economista dijo además que aunque los modelos de Colombia y México no son iguales, su país espera tomar en cuenta el modelo de seguridad democrática implementado por Colombia y que en su parecer ha sido un éxito.



Dijo también que tienen el más alto concepto sobre el General Naranjo, aseguró que las relaciones que la familia del general tuvo en su momento con el narcotráfico en el caso específico de su hermano que se encuentra detenido en Europa, no es un tema relevante para ellos ya que es la honorabilidad de Naranjo la que se toma en cuenta, y de esa no tienen ninguna duda.



Se desconocen las fechas y la manera en que el General desarrollará sus actividades en México, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto asegura que para ellos es un privilegio contar con él como asesor presidencial.