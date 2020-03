¿Cuáles son las implicaciones del teletrabajo en tiempos de coronavirus?

En Sigue La W hacemos un recorrido por las perspectivas sobre el trabajo y el estudio en línea como una solución para que los ciudadanos continúen su rutina.

Sigue La W habló con personas de varios sectores para conocer una amplia perspectiva de las consecuencias que puede tener la cuarentena a causa del coronavirus. Rosmery Quintero, presidente de Acopi, gremio de pequeñas y medianas empresas, aseguró que el teletrabajo “es una opción, pero no aplica para todo trabajo o todo rol”. Según un sondeo que citó la presidente, esta medida “se está usando en gran parte en la fuerza de ventas”, ya que a los clientes “se les atenderá virtualmente, en vez de visitarlos como se haría en una situación normal”. “No queremos generar más crisis a la crisis”, enfatizó.

En cuanto a la informalidad, esos servicios “tendrán que retirarse un momento”. “¿Quién va a arriesgarse ahora a comprarle esos productos?”, cuestionó. En una reunión con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se evaluó asegurarle a la población informal, por lo menos, la alimentación familiar a través de los diferentes programas que alimentan a niños y ancianos.

“Urge hacer una flexibilidad en ciertas normas para que nuestro país no colapse social ni económicamente”, aseveró. “Varios aspectos en materia laborales son los que más nos preocupan a nosotros. Necesitamos otros recursos para preservar la estabilidad económica del país”.

Cristian Arango, empleado de Movistar, comentó que “esta medida de teletrabajo (trabajo en casa) es un reto. Un día puede ser fácil, pero luego se vuelve un poco complicado y monótono”. forma que debe implementarse.

En cuanto a la productividad, Arango afirmó que “ha aumentado” en cuanto al trabajo que se realiza desde el computador, como reportajes o informes; pero “se disminuye en los temas que requieren gestión personal”.

Por su parte, Marisol Díaz, empleada doméstica que trabaja por días en Medellín, contó que sus jefes le colaboran “mucho” financieramente y que la cuarentena no le afectaría. Según Marisol, ella puede sobrellevar las dos semanas sin trabajo con “absoluta tranquilidad”, puesto que así no vaya al trabajo, su sueldo es fijo y se mantiene. Sin embargo, hay compañeras suyas que sí tienen preocupación porque si no trabajan el día no les pagan.