"Decir perdón y pedir un abrazo no es suficiente": Carmenza López

Durante un evento de reconciliación y memoria en Bogotá, la congresista Sandra Ramírez le pidió un abrazo a Carmenza López, viuda del edil de Sumapaz, Guillermo Leal, secuestrado y asesinado por las Farc en 2008, se negó a ello y pidió la verdad: “la verdad, eso es lo que necesitamos”, y agregó: "ese abrazo lo recibiré el día en que ustedes me digan la verdad".

Por eso, en La W, Carmenza López explicó que fue en cuestión de segundos en que analizó las razones para no dar ese abrazo. "No he recibido la verdad de lo que ellos hicieron", apuntó. Y es que Carmenza López no entiende las razones por las que su esposo, Guillermo Leal, fue llevado al monte por cuestiones políticas: "decir perdón y pedir un abrazo no es suficiente (...), se necesita un proceso para que las víctimas vayamos entendiendo qué pasó".

Asegura que la paz es necesaria, pero que la verdad es más importante: "cuál es la razón para que hicieran daño y acabaran con Guillermo, si se suponían que eran personas que velaban por el bienestar del campesino, por qué cambaron e hicieron tanto daño".

También enfatizó que Colombia tiene muchas víctimas y que a Colombia, ellos, le han hecho mucho daño. "Confío en que en unos años el Proceso de Paz dé respuestas (...), paso a paso trabajamos en el tema para encontrar algo positivo de este tema, esperemos con paciencia".

Pero, además, Carmenza López dijo que la reconicliación es posible, pero que antes hay que tener valores y decir la verdad: "ellos no tienen cultura, no sé, pero es que necesitamos la verdad.