Defensoría del Pueblo alerta por aumento de grupos armados ilegales en el Pacífico

La Defensoría del Pueblo señaló que durante el último año se crearon 17 nuevos grupos armados que se habrían originado de las disidencias de las FARC, además de la presencia de ELN y paramilitares.

“La marginalidad total del Estado no se ve, no existe el Estado, no va el Estado, encuentro solamente a los ciudadanos que viven ahí, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, nadie más está en esa zona sino, sumados los grupos irregulares”, advirtió Carlos Negret, defensor del Pueblo.

Son 27 los municipios en los departamentos de Chocó, Valle y Nariño que tienen alerta de riesgo por presencia de actores de la violencia.

Así mismo, el defensor del pueblo señaló de la existencia de tres alertas tempranas en seis municipios de Meta y Guaviare que indican que miembros de la comunidad indígena Jiw fueron desplazados y tuvieron que salir de la selva.

De los 514 mil millones de pesos que dejó como deuda Caprecom, cerca de 11 mil millones corresponden a Cundinamarca.

Al hospital de la Samaritana se le pagarán 6.500 millones de pesos por deudas asociadas a tecnología y medicamentos que no cubre plan básico

De acuerdo con el ministerio de Salud, el gobierno se compromete a inyectar más de $4 mil millones y a terminar de auditar cerca de $24 mil millones. Una vez auditadas las cuentas se realizará un informe para fortalecer la red hospitalaria del departamento.