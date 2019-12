Duque dice que no crearía más curules para víctimas sino que partidos deben cederlas

Durante el Taller Construyendo País #42, en Mompox, Bolívar, el presidente Iván Duque aseguró que es necesaria la representación de las verdaderas víctimas del conflicto armado en el Congreso.



En su intervención, Duque manifestó que escuchó los testimonios de la Corporación Rosa Blanca, víctimas de las FARC, y de varias organizaciones, quienes han pedido un asiento político.



“Óigase bien, que eso también se pueda hacer sin generar más espacio, más costo presupuestal, y que haya generosidad y grandeza de todas las fuerzas políticas para que esos espacios se brinden no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente, pero garantizando esa participación amplia”, explicó.



Y agregó que “con la debida certificación”, todas las fuerzas políticas “puedan presentar candidaturas que respondan a atender a esas verdaderas víctimas, y que las verdaderas víctimas tengan esos espacios de representación y de participación a través de los partidos políticos o de los movimientos de ciudadanos”.



El mandatario aclaró que esta no es una iniciativa oportunista ya que “no tiene banderas de partidos”.