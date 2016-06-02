El Congreso es competente para reformar a la Rama Judicial: Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional dijo en el comunicado sobre la decisión que mantuvo con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que el Congreso "conserva plena competencia para reformar funciones y órganos de la Rama Judicial, mediante Actos Legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitución de 1991".

Consideró la Corte que al crear el Consejo de Gobierno Judicial, el Congreso excedió su poder de reforma constitucional, y por tanto el pleno decidió tumbar a esa nueva corporación creada, debido a que sustituía parcialmente los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial, "que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991".

La Corte concluyó que la reforma suprimió ese principio de autogobierno que se materializa con la existencia de un órgano autónomo y separado dentro de la propia Rama Judicial, encargado de su funcionamiento.

"Es así como en la reforma se diseñó un sistema disfuncional, que impide la gestión autónoma de la Rama Judicial, entre otras cosas, porque se institucionalizó un esquema de interferencias internas y externas en la conformación y en el funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial, se produjeron fracturas dentro de este organismo y se generó su dependencia material frente a la Gerencia de la Rama Judicial, se asignaron roles de gobernanza a actores que cumplen fundamentalmente funciones jurisdiccionales, y se introdujeron dinámicas corporativistas y gremiales en el funcionamiento de estos organismos".