El impactante testimonio de las víctimas de acoso virtual sexual de parte de Félix García

Hoy en W mediodía hablaron las víctimas de Félix García, el hombre que grabó videos sexuales a escondidas de más de 14 mujeres, y los subió a internet.

Inicialmente, el abogado del caso, Alfonso Arenas, “el proceso está iniciando y como era de esperarse, la defensa esperaba que no se impusiera medida de aseguramiento. Pero era lo que procedía para proteger a estas mujeres”.

De igual forma, Patricia*, una de las víctimas, expresó que el acoso sexual virtual, “es una falta de respeto hacia las mujeres y una falta de leyes que protejan lo que sucede en las redes sociales (...) eliminan todo lo que ocurre alrededor y es la mujer la que resulta siendo una víctima”.

Marcela*, otra de las víctimas de García, contó que “la afectada no fui yo, fue mi hija que es menor de edad y esto le ha dejado secuelas terribles (...) ha sido una situación muy dura para ambas”.

Contó cómo conoció al hombre, “ella me cuenta que él la conoce por redes sociales, a insistirle, darle Me Gusta y comentar sus publicaciones, pero ella no le prestaba mayor atención”.

Con el tiempo, el hombre comenzó a ganarse la confianza de la niña, pues se conviritió en su soporte durante el tratamiento que recibía por anorexia nerviosa. “Después se vieron la invitó a salir, a ofrecerle regalos o empleo, un apartamento dónde vivir (...) él se convierte en su paño de lágrimas y se mantiene pendiente de ella” contó Marcela.

Posterior a eso, ella comenzó a tener relaciones sexuales con él y en una de esas ocasiones notó que el hombre tenía una cámara y se preocupó, sin embargo él la convenció de que no la había grabado.

Posterior a eso, por medio de un conocido se dio cuenta que sí la había grabado sin su consentimiento y se reunió con otra mujer que había sido víctima del mismo hombre y vieron el video.

“Mi hija no quiso volver a psicólogo, no quiere comer, bajó de peso. Cada vez que se toca el tema, como con su captura, la he visto llorando” reveló Marcela.

Arenas, por su parte, explicó que es un delito complejo porque se produce por medios tecnológicos (...) nos tocó revisar en todo el Código Penal la forma de protegerlas”.

De otro lado, Tatiana* reveló que también lo conoció por redes sociales y que, se ganó su confianza porque “era muy caballero”, la relación avanzó al punto de que tuvieron relaciones sexuales, pero después terminaron y “un amigo preguntó que si yo lo conocía a él y me dijo que yo estaba en un video pornográfico en internet. Yo jamás autoricé que me grabaran, nunca imaginé estar en esta situación”.

“Con la otra chica fuimos a interponer la demanda y nos dimos cuenta de que no éramos las únicas víctimas. Mi mayor miedo era que mi familia se enterara (...) para mi mamá ha sido muy duro” dijo.

Patricia, aseguró que su historia es un poco diferente pues conocía a García de hace años, “empezamos a sostener una relación en la que él, supuestamente, solo estaba conmigo y yo con él, pero luego me di cuenta de que no era así”.

“Uno termina cediendo espacios de privacidad a la persona para que terminen siendo violentados (...) él me decía que hiciéramos videos, luego los veíamos y los eliminábamos” contó y aseguró que una de esas veces, él la engañó y descargó uno de los videos sin que ella lo percatara.

“Me desmayé al enterarme de este video (...) el mío fue unos años antes de las otras chicas. Sufrí matoneo, uno termina siendo revictimizada y queda como la mala del paseo. Me tiraban tomates” manifestó.

Finalmente, Tatiana, dijo que “este individuo nos arruinó. Espero que todas las mujeres tengamos presente que uno nunca termina de conocer a una persona. Háganle caso a sus mamás, ellas tienen un sexto sentido”.