El impresionante relato de colombiana que era maltratada por su esposo en Egipto

Valeria* denunció en Sigue La W maltrato físico, verbal y psicológico de su ex-esposo egipcio durante su estadía en el país africano.

Según la denunciante, conoció a su ex pareja en Facebook, se enamoraron y luego decidieron casarse, en ese momento, empezaron los abusos por parte de su ex marido.

“En el primer mes yo dije que sí me había enamorado de él, pero uno no sabe qué pueda pasar sin conocer a la persona. Pasé muchos meses pensando cómo me iba a volar” contó.

Valeria narró que su pareja la dejó encerrada, “él no me dejaba ir al baño, si yo quería ir, él me tenía que acompañar. Me prohibió salir de la casa y abrir ventanas, duré dos meses encerrada (...) cuando llegaba de trabajar, él me revisaba todo, incluso cuántas veces me comunicaba con mi mamá”.

Además, aseguró que “bajé de peso porque él no me daba comida suficiente (...) toda la familia de él sabía lo que yo estaba pasando, pero no hacían nada al respecto”.

Después de siete meses de encierro, Valeria encontró la manera de escapar de ese infierno, "Cuando Julia* me hizo el puente para escapar, temí que este hombre me pillara. Yo hablaba bajito en el baño y él estaba justo al otro lado de la puerta, esperándome".

"El día que decidí salir, él tenía día libre pero me dijo que tenía que irse (...) corrí con la suerte de que todos los apartamentos de su familia estaban cerrados. Fue un milagro" añadió.

Finalmente, contó que se subió a un taxi y se encontró con Julia* quien la ayudó a escapar en el aeropuerto haciéndose pasar por su mamá.

Durante el programa, varias amigas de Valeria diero sus testimonios. En primer lugar, Lucía*, quien también está casada con un egipcio, dijo que "Muchas mujeres como Valeria no pueden recibir ayuda, porque las aíslan. La embajada no hace absolutamente nada por estas mujeres".

Mientras que Paula* mencionó que "el caso de Valeria solo es la punta del iceberg. Desde hace cinco años y medio he visto a latinoamericanas y extranjeras en general envueltas en este tipo de situaciones".

Finalmente, es importante destacar que su ex marido, que también ha pedido que se omita su identidad y cualquier declaración, negó rotundamente los hechos y aseguró tener “pruebas de las mentiras de su ex esposa”. Sin embargo, se rehusó a entregar dichas pruebas a Sigue la W.