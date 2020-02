¿El presidente Iván Duque no pagó impuesto de renta?

Al finalizar diciembre de 2019, el presidente Iván Duque, sancionó la Ley 2013 de 2019, la cual obliga a todos los funcionarios estatales a hacer públicas sus declaraciones de renta. “La publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo”, se lee en esta ordenanza.

La idea no es nueva y ya había sido ejecutada por alcaldes y otros funcionarios públicos con el precepto de ser transparentes y de ganar confianza en los ciudadanos. Lo particular fue haberlo hecho ahora por ley.

Sin embargo, algunos ciudadanos han puesto en duda la declaración de renta publicada por el presidente Iván Duque. A personas del común, e incluso a contadores públicos, se les hace extraño que el mandatario de los colombianos, quien ha tenido una actividad lineal durante los últimos 6 años; es decir, senador durante cuatro años con un salario superior a los 30 millones de pesos mensuales y después presidente de Colombia con un salario también superior a los 30 millones de pesos al mes, haya tenido que pagar cero pesos ($0) por el impuesto de renta del último año gravable.

En el documento del mandatario, subido a la página de Función Pública, aparece con un patrimonio bruto de $1.423.606.000 millones de pesos y con un patrimonio líquido de $1.395.059.000. Además, dice que tiene deudas por un poco más de 28 millones. A su vez se expone que su impuesto neto de renta es de $43.483.000, no obstante, se asegura que al presidente Duque se le hicieron retenciones superiores a ese impuesto y que al contrario tiene un saldo a favor que supera los 8 millones de pesos. Así las cosas, el mandatario de los colombianos tuvo un saldo de cero pesos por ese impuesto de renta.

El contador Anderson Díaz Muñoz asegura que: “Esto no parece muy viable, siendo él (Iván Duque). Una de las opciones para no declarar renta es que haya tenido ingresos menores a los 46 millones de pesos, que dudo mucho siendo senador de 2014 a 2018 y ahora presidente, o que haya tenido otras actividades. Es muy difícil que nos digan 'es que él, en 2017 y 2018, se dedicó a otras actividades que no generaban renta'. Y pues claro, está la opción que por todo el dinero que recibió en salarios mensuales por su actividad laboral, haya tenido que pagar una gran carga de impuestos para que los termine restando al de renta, pero le quedan a uno las dudas. Por ejempo: Yo he tenido una contribuyente, una viuda, con un patrimonio menor al del presidente, de algo así como de 1.200 millones, pero además sin esa entrada en salarios mensuales de 30 millones de pesos, y tengo que decir que para nada su impuesto de renta fue de cero pesos en el saldo a pagar”.

Esta es la declaración de renta del presidente Iván Duque, subida a la página de Función Pública: