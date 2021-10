El retiro del BID pone en riesgo a Hidroituango: Duque

Desde el departamento del Meta, el presidente Iván Duque advirtió que la posible salida del Banco Interamericano de Desarrollo de Hidroituango, como consecuencia del cambio de contratistas, representaría un gran riesgo en la continuidad de la obra, de ahi que pidiera que los actuales constructores concluyan las obras.



“Eso tenemos que tomarlo muy en serio los colombianos porque no podemos perder la presencia del BID, es un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales una salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de este importante proyecto”.



A esto añadió, “yo lo he dicho y lo reitero lo que hubo en Hidroituango fue un siniestro y tienen que entrar a pagar los aseguradores, pero no podemos dejar que salgan a relucir los discursos que no tiene sustento para tratar de afectar la continuidad de la obra. Hoy este llamado atención que sale a relucir con el mensaje del Banco nos muestra que este proyecto tiene que culminar y que no podemos estar jugando con la seguridad de energética nuestro país”.

Cabe recordar, que Carlos Raúl Yepes, exintegrante de la junta directiva, confirmó que un retraso en la entrada en funcionamiento del proyecto traería como consecuencia que el BID cobrara de manera anticipada la deuda que tiene el proyecto que es superior a los 22 billones de pesos.



De otro lado, el consorcio confirmó que durante una reunión, EPM le sugirió que fuera buscando una empresa a la qué pudieran cederle en contrato que se acaba este 31 de diciembre.