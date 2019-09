En esta audiencia declararon los exfuncionarios de nacionalidad española Javier Villaplana, Esteban Palacio, María Jesús Ferrández, Calletano Ras y Gregorio Arias. Esto, en medio de la investigación por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito por el incumplimiento de un contrato de asistencia técnica firmado entre Inassa y Triple A en el año 2000 En la diligencia hicieron preguntas la defensa de Francisco Olmos, exgerente de Triple A, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. El primero en responder a las preguntas fue Cayetano Ras, extrabajador de Triple A en Barranquilla y en Triple A Venezuela en labores de asistencia técnica, cuyo salario depende de Tecvasa. Dijo que Tecvasa envió gente de España para trabajar en Barranquilla. Empresarios españoles declararon en caso Triple A El ciudadano español dijo que ni Inassa ni Triple A les exigían hacer informes de gestión, como sí pasaba en Triple A Venezuela. Además, no recuerda si se dejó de prestar asistencia técnica en favor de Triple A. El segundo testimonio escuchado fue el de Esteban Palacio, quien fue elegido por Aguas de Barcelona para incorporarse a la mejora de servicios con el grupo Inassa en 1996. Trabajó en Triple A Barranquilla hasta 2004, de hecho, fue el último en salir de Triple A. Empresarios españoles declararon en caso Triple A Palacio contó que trabajó con Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda y el presidente de Inassa, Carlos Roca. Dijo que al llegar a Barranquilla, su labor era revertir las pérdidas económicas. Empresarios españoles declararon en caso Triple A Agregó que, al llegar, encontró que la empresa económicamente era un desastre y que en Barranquilla no había servicio de agua. Dijo que al llegar a Colombia el panorama era sórdido, pues faltaban más de la mitad de usuarios por meter en la base de datos, había facturas que llegaban a la misma casa y calificó como un verdadero caos la situación del acueducto de Barranquilla. Informó que Aguas de Barcelona envió varios extranjeros a Colombia y en ese momento la empresa mejoró técnicamente. Ante la pregunta de la Fiscalía, Palacios dijo que no tenían la obligación de hacer ningún informe, pero sí había seguimientos directos de gestión, los cuales se reportaban en comités. Agregó que nunca se dejó de prestar asistencia técnica a Triple A y lograron avances en la cobertura y la facturación, pues Triple A no hubiese alcanzado el nivel de prestación de servicio de aguas sin la asistencia técnica. En el caso de Gregorio Arias Sánchez, quien fue gerente Corporativo de Ingeniería y Medio Ambiente de Inassa, aseguró que desconocía del contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A. Arias relató cuáles fueron los proyectos que tenían al llegar a Colombia. Empresarios españoles declararon en caso Triple A Luego llegó el turno de Maria Jesús Ferrantes, quien trabajó en la asistencia técnica de Inassa para Triple A. Ferrantes dijo que nunca le pidieron documentar cómo se hacía la asistencia técnica. Informó que Triple A siempre recibió asistencia técnica hasta el año en el que ella estuvo (2004) -y relató cómo se hacían los pagos por la asistencia. Empresarios españoles declararon en caso Triple A En este momento de la diligencia, la Procuraduría cuestionó por qué se hizo un contrato de asistencia técnica si ya se estaba pagando a los trabajadores por esta labor. El último en declarar fue Javier Villaplana, exdirector Financiero de la Triple A, quien dijo que al llegar a Colombia en el año 1996, la situación técnica y financiera en Triple A estaba tan mal que el servicio de agua no se prestaba y la contabilidad se llevaba en una libreta. Villaplana fue enfático en asegurar que, durante la labor de asistencia técnica, nadie jamás se quejó del trabajo que los españoles estaban haciendo en Colombia. Empresarios españoles declararon en caso Triple A En este caso, Inassa ha adelantado un proceso de certificación del cumplimiento del famoso contrato de Asistencia Técnica que tenía con la Triple A, el cual ha sido cuestionado por la Procuraduría General de la Nación. En el mes de noviembre de 2017, la compañía decidió hacer una auditoría forense y el encargado de hacerla fue la firma americana Grant Thornton y quien, mediante tres informes, certifica el cumplimiento de dicha asistencia Técnica. En su momento y de acuerdo con el Ministerio Público, la Triple A le ha pagado a Inassa 221.752 millones de pesos por una asesoría técnica en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado, que presuntamente no está siendo suministrada.