Empresarios y centrales obreras siguen sin acordar incremento del salario mínimo del 2020

Este jueves se realizó la quinta reunión para definir el incremento del salario mínimo del próximo año, sin embargo, empresarios, centrales obreras y Gobierno, se levantaron de la mesa sin lograr una concertación.

Los empresarios del país manifestaron que no se logró un acuerdo debido a que las centrales obreras decidieron no bajar su propuesta de incremento del 8,1%. Ante el escenario, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco dijo “la verdad que lamentablemente nosotros como representantes de los empresarios venimos con el mejor ánimo de buscar, seguir buscando ese espíritu de concertación, inclusive colocar sobre la mesa un acercamiento mayor pero ante la intransigencia de la contraparte de las centrales obreras de no moverse de su ofrecimiento inicial, pues obviamente la mesa se levantó”.

Por su parte, las centrales obreras, una vez más, aseguraron que no bajarán su propuesta de incremento, considerando que les parece justo que por primera vez en la historia los trabajadores que devengan el salario mínimo en Colombia, tengan la posibilidad de ganar un millón de pesos, lo que a su vez consideran como bueno para la economía, ya que según sus cálculos, los ciudadanos tendrían más poder adquisitivo para invertir y así reactivar la economía local.

La Central Unitaria de Trabajadores, a través de su presidente, Diógenes Orjuela dijo “que el Gobierno, y sobre todo el gran empresariado le parezca exorbitante, ese es el mal mensaje, que les parezca exorbitante que la gente de menos recursos se puedan ganar un millón de pesos”.

Seguido a estas declaraciones, tanto empresarios como sindicatos, confirmaron que seguirán buscando llegar a un acuerdo, realizando reuniones informales bilaterales, las cuales según los mismos son herramientas que siempre se usan en estos escenarios para lograr concertaciones.

Por otro lado, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó que la propuesta de incremento del salario mínimo para el próximo año por parte del Gobierno, es del 5,2%, es decir, 43 mil pesos, que dejaría el salario básico de los colombianos en 973.255 pesos, una propuesta muy cercana al del empresariado del país, que es del 5%.

En su intervención, el Ministerio del Trabajo manifestó que esperará hasta la siguiente semana para encontrar un acuerdo, y que si este no se logra, se procederá a definir el incremento del salario básico del país de forma unilateral por parte del Gobierno.