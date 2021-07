En carta dirigida a su madre, Juan Luis Castro anuncia que no volverá al Congreso

El senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, reaccionó a una columna de su madre, la excongresista Piedad Córdoba, en lo que publicó que sería la renuncia de su hijo al Congreso de la República.

El senador Castro aseguró en una carta dirigida a Córdoba que, si bien ha respetado y apreciado los consejos de su madre, sus asuntos los resuelve él mismo.

Castro Córdoba también reveló que no volverá al Congreso de la República en el año 2022.

“Por eso aprovecho esta oportunidad para decirte que sí mamá, es cierto que estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, aseguró.