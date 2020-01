“En este momento no puedo decir si voy a volver o no al Chocó”: Leyner Palacios

La ministra Nancy Patricia Gutiérrez, el viceministro del Interior, Daniel Palacios y el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, le ratificaron su compromiso para garantizarle protección.



“El regreso al Chocó depende, en gran medida, de una reunión que hemos convocado precisamente a los líderes de todo el Pacífico en el día de mañana. Seguramente yo tendré que presentar un informe de las conclusiones de este importantísimo encuentro y tengo que decir que valoro esta reunión. Hemos llegado a unos consensos importantes.”, dijo Leyner tras el encuentro.



“En este momento no puedo decir si voy a volver o no al Chocó”, agregó.



Además anunció que próximamente, en Cali, habrá una nueva reunión con el comandante del Ejército y el viceministro del Interior para revisar la compleja situación de los líderes sociales de Buenaventura, Quibdó y el Bajo Atrato.



El comandante del Ejército Nacional aseguró que el general Freddy Coy fue designado como comandante de la Fuerza de Tarea Titán para estar permanentemente en la zona.



“Leyner va a tener la protección de tropas que van a estar acantonadas. Le he dicho que tenemos que coordinar todas las actividades que realicen nuestros líderes sociales y van a ser acompañados por nuestras tropas, sólo es que hagan el requerimiento”, señaló.