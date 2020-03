Es la fuente de ingresos de su familia, pero quedó atrapada en España sin trabajo

Carolina Rocha es una colombiana en España quien trabaja bajo una visa temporal. Debido a la crisis que ha generado el coronavirus, la oficina donde trabaja cerró temporalmente, dejándola sin trabajo.

La familia que tiene en Bogotá depende de ella; su padre, que sufre de cáncer de mieloma múltiple, necesita tratamientos que ella financia. No puede regresar a Colombia debido a las restricciones impuestas por el Gobierno de Iván Duque.

Rocha habló en Sigue La W sobre la situación que está pasando varada en España y contó que vive en la oficina desde el 14 de marzo, pero que no tiene familia en este país.

"Yo he llamado varias veces al consulado pero me han dicho que no hay manera de regresar a Colombia" destacó.

Reveló, además, que no tiene ahorros pues llevaba unos pocos días trabajando, pero la comida que compró con lo que tenía y ya se está agotando. A raíz de esta situación, varios colombianos se han solidarizado con ella y le han enviado alimentos para que pueda sobrevivir.