¿Es necesario que Colombia tenga su propio satélite de observación? Expertos opinan

El coronel en retiro y exjefe de asuntos espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana, Raúl Gutiérrez; y el docente y máster en cuestiones espaciales, Germán Torrijos, discutieron sobre la conveniencia de adquirir una constelación de satélites para observar la tierra, tal como lo propuso la Vicepresidencia de la República.

Gutiérrez aseguró que actualmente no existe una soberanía para conocer lo que pasa en el territorio y que no se pueden descargar, en tiempo real, las imágenes de los satélites porque no hay un acceso directo.

“Aquí se trata de que el país tenga soberanía y autonomía. Colombia es un país muy extenso, cómo conocer en tiempo real todos los fenómenos que ocurren, positivos y negativos, hablemos de prevención del riesgo, de minería ilegal, de pesca ilegal, de recursos hídricos, una cantidad de necesidades que no se puede satisfacer si no se tiene información en tiempo real que solo lo puede proveer una constelación satelital propia”, dijo.

A su turno, Torrijos consideró que no hay necesitad de un satélite, pero sí de una antena para recibir imágenes satelitales de la contaminación de los satélites que están alrededor de la tierra.

“Nosotros no tenemos la capacidad ni el desarrollo para colocar un satélite y mucho menos para manejarlo”, señaló.

El académico agregó que hay que continuar con el convenio actual y que actualmente no hay capacitaciones de profesionales en el tema de investigación espacial y de imágenes satelitales.

