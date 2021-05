¿Es viable no judicializar a los manifestantes para que levanten el paro?

Quienes participan del paro nacional están pidiendo, como gesto de buena voluntad, que no judicialicen a los manifestantes ni que se tomen represalias con el fin de garantizar el derecho a la protesta. Dicha petición hecha al Gobierno Nacional es tema de análisis.

Camilo Burbano, abogado penalista y exdirector del Sistema Penal Acusatorio, manifestó en Sigue La W que “no es el Gobierno quien judicializa, sino que es la Fiscalía, entonces esto no se podría pactar con el Gobierno, con el ente de control sí se puede negociar. La protesta social no es un delito, pero las personas que lo cometen pueden tener un principio de oportunidad”.

“En el principio de oportunidad el fiscal que investigue los casos debe pedirle al fiscal general que se aplique la causal”, indicó.

Explicó que “los jóvenes que han salido a protestar no cometen delitos. Entiendo que hay miedo en algunas personas, pero si les están imputando la conducta delictiva y dicen que son inocentes, se debe comprobar ante un proceso penal con un juez”.

También declaró que “no es lo mismo los hechos cometidos por los ciudadanos al de funcionarios públicos, ahora, negociar la justicia en una mesa por más que el país esté como está es muy complicado”.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, consideró que “lo que se está pidiendo es una amnistía propia, en este caso se debe transmitir en el Congreso de la República”.

“El fiscal general confiscó una serie de vehículos que estaban participando en el paro, pero esto sí no tiene regreso. Ahora, la pregunta es si quien participa en las protestas de manera pacífica puede ser judicializada, en realidad lo están siendo, en este caso el delincuente sería el fiscal o la autoridad que captura a la persona”, recalcó.

Además, expresó que “ninguno de los manifestantes tiene los recursos para reparar lo que vale la viabilizar un principio de oportunidad”.