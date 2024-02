Esposa de David Murcia rompe su silencio en La W

Desde la cárcel de Montevideo donde se encuentra detenida hace un mes, la esposa de David Murcia, Johanna Ibeth León Bermúdez rompió su silencio y habló en exclusiva para La W.

Frente a su situación jurídica afirmó que no tiene ningún inconveniente en acudir ante las autoridades judiciales de Colombia para aclarar las responsabilidades que le atribuyen dentro de las irregularidades que supuestamente han cometido quienes han sido cercanos a Murcia Guzmán.

Indicó que las autoridades uruguayas la han tratado bien.

Al hacer un extenso relato sobre su vida personal con David Murcia, la señora León dijo que respaldará hasta el fin a su esposo y no duda de su inocencia.

'Lo que le esta sucediendo es injusto porque es una persona buena de buenos sentimientos. Siempre ha pensado en su gente en su familia DMG para que tuvieran una mejor calidad de vida, es un excelente padre, esposo lo apoyo 100 por ciento y se que dios nos va a ayudar a demostrar su inocencia porque desafortunadamente en Colombia es un delito ser esposa y madre de una persona que está siendo juzgada'.

Negó que DMG estuviera atravesando dificultades cuando el gobierno decidió intervenirla y también explicó que el control total de la compañía lo tenía David Murcia.

'Nunca ponía las promociones, siempre todo lo que se hacía lo hacía David. Él decía algo y eso se hacía'.

Frente a la responsabilidad que tiene tanto ella como la mamá de David Murcia en el escándalo de DMG, la señora León Bermúdez la atribuyó exclusivamente a su cercanía, porque ellas nunca tomaron decisiones en la compañía.

'Yo simplemente era la esposa, la mujer de confianza tenía mi hogar y tenía que dedicarme a eso. Yo era una asistente más de confianza, pero que yo tomara determinaciones no, porque todo se hacía bajo la dirección de David'.

La esposa de Murcia atribuyó al gobierno la responsabilidad de la caída de DMG.

'Nosotros en ningún momento le quedamos mal a nadie. Trabajamos duro para que todo funcionara. Si en este momento estamos como estamos fue por la intervención del gobierno', puntualizó.

En diálogo con W Radio, la señora Johanna Ibeth negó que la compañía DMG afrontara problemas por flujo de dinero, pero admitió que el único inconveniente que afrontaban era el transporte de los recursos.

Cuatro días antes de ser capturada en Uruguay, la esposa de Murcia Guzmán reveló que se enteró del acuerdo al que llegaron los asesores de David, Daniel Ángel y Margarita Pabón, el cual rechazó y lo calificó como un acto desleal.

'Me imagino que se dejaron llevar de los nervios. Para mí ha sido difícil, pero no me parece justo que ellos sabiendo la calidad de persona que era David lo dejen solo en este momento por querer salvar su pellejo o por querer salvarse ellos de cualquier cosa, si hubieran estado hasta el final creo que hubiéramos logrado todos el triunfo, ahorita desafortunadamente decidieron hacer con su inconveniente lo que quisieron pero me pareció desleal lo que hicieron'.

No cree que la negociación con las autoridades sea el único camino, porque según ella, no hay pruebas contundentes que relacionen a su esposo con algún delito.

'No lo creo, porque se quien es David y cómo se comportó durante todo este tiempo yo que soy la esposa no voy a dejarlo solo y a toda la familia DMG se lo digo, estoy con ustedes, vamos a salir adelante, no hay pruebas contundentes y no las pueden tener porque no hemos hecho nada malo. De pronto hay errores administrativos, pero lo que hemos hechos es trabajar. Confío en Dios en que todo saldrá bien. El hecho de que ellos se hayan asustado es diferente porque esto es tensionante, a veces uno ve las cosas muy graves más de lo que pueden ser y puede llegar a un punto en que se desespera y hacen lo que tienen que hacer que es de pronto salvarse de una condena mayor'.

El diálogo con La W se produjo minutos antes de entrar a la audiencia en donde se tramita su extradición, de la cual, Johanna dijo que no está dispuesta a eludir.

'Tengo la intención de ir a poner la cara no tengo por qué esconderme, no soy delincuente quiero ir y darle apoyo a David y a la familia DMG y hasta ahora voy a saber que ha determinado el juez, pero no tengo inconveniente en ir a Colombia', puntualizó.

Al explicar el rumbo que tomó la empresa, la esposa de Murcia dijo que no fue equivocado y solo el gobierno tuvo la responsabilidad del incumplimiento a sus clientes.

'El error no fue nuestro sino del gobierno hasta que el gobierno intervino llegó nuestra responsabilidad porque hasta el último momento le cumplimos a los clientes'.

Al ser interrogada sobre el destino que corrió la plata de DMG, Johanna Ibeth León dijo que solo David Murcia sabe donde está porque él era quien manejaba la empresa.

'No tengo porqué responderle eso a las autoridades ni a nadie porque no soy la persona indicada, el dinero esta ahí, habían unas compañías que estaban comercializando bienes y servicios y la persona indicada para responder eso es David Murcia'.

Finalmente, la esposa de Murcia descartó que este pretendiera huir a Costa Rica cuando fue capturada en las afueras de Panamá.

'Siempre me dijo que se iba a entregar y no pensaba volarse a Costa Rica, en ningún momento. Yo hablé con él dos o tres veces en el día y jamás dijo que se iba a volar y me dijo que iba a poner la cara. Ya por el tema de los acuerdos que estaban haciendo después de que lo capturaron fue que salieron con el cuento de que se iba a volar a Costa Rica, yo tenía mucho temor de que le pasara algo pero él siempre me dijo que se iba a entregar'.

Johanna León negó también que hubiera ingresado con doble identidad a Montevideo desde Panamá y puso a disposición de las autoridades su pasaporte para verificar los registros de Interpol debidamente certificados.

'Salí de Panamá legal y entré aquí legal allí están los registros del pasaporte, no se de donde sacaron eso'.