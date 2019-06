Esto no se le hace a una mujer ni a un animal, a nadie:víctima de golpiza de barras bravas

En redes sociales fue reportada la golpiza de la que fue víctima Maryuris Correa Jiménez, hincha del equipo Unión Magdalena, en Santa Marta.

Según las autoridades el hecho ocurrió en medio de una riña entre barras bravas en el centro histórico de la ciudad.

Las autoridades le informaron que tenía seis meses para instaurar una denuncia. “De milagro estoy viva. Tengo una puñalada grande en la pierna derecha y tengo 6 en la cabeza, hematomas y la costilla perforada”, contó la mujer.

“En el acento se les notaba que eran cachacos”, expresó Correa.

La mujer declaró que no llevaba ninguna prenda alusiva a ningún equipo. “Ellos vinieron y creyeron que su pelea era con todos (…). No hubo ayuda de nadie, ni nada. Me dijeron que me fuera para la casa a descansar”.

En el video en el que se aprecia cómo ocurrió la golpiza, se ve que cada hombre tiene un cuchillo. “Ellos fueron los que nos gritaron, ellos eran lo que querían pelea y formar desastre. Ni siquiera había pasado el partido”, comentó.

Maryuris ya instauró una denuncia civil. “Eso está en investigación, ya los están identificando y todo. Como pusieron recompensa, entre ellos mismos se tirarán al agua”.

“Si no se hubiera vuelto viral el video, creo que ni siquiera la policía hubiera actuado”, aseguró.