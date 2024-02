Estudiaré el fallo y después tomaré una decisión sobre mi futuro político: Ángela Robledo

La representante a la Cámara de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que la deja sin curul en la Cámara de Representantes y señaló que, aunque respeta el fallo no lo comparte por la forma como se interpretaron las normas de la doble militancia en su caso.

"Me están aplicando la doble instancia para un cargo que no aplica: la Vicepresidencia. No sólo yo lo interpreto así, también lo hace la Procuraduría", señaló.

La congresista calificó la decisión del Alto Tribunal como "un golpe a la democracia y al Estatuto de la Oposición que durante años esperamos los colombianos", y no aclaró si será candidata a la Alcaldía de Bogotá.

"Las feministas decimos que a veces en la vida nos ponen del sartén a la brasa. Yo estaba en un sartén y hay que ver a donde salto. Se está tejiendo una coalición muy interesante, que ojalá sea programática. Hay que esperar a ver qué es mejor para Bogotá, no para mí", señaló.

El senador Gustavo Petro también reaccionó a la decisión señalando que la respeta pero criticó que no se hubiera respetado la personería jurídica de la Colombia Humana, que no se garantizaran los derechos del Estatuto de la Oposición y ahora "se lleven" las curules de su movimiento.