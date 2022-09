Fiscal general anuncia alianza con EE.UU. para buscar patrimonio oculto de las Farc

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró hoy que cerró una "alianza" con las autoridades estadounidenses para buscar y extinguir el patrimonio ilícito que puedan tener oculto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el exterior.



"Las Farc no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el chantaje", afirmó Martínez en una intervención en la XX conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se celebró ayer y hoy en Washington.



"En mi visita a Washington he logrado una gran alianza con las autoridades de este país para construir grupos de trabajo que no permitan hacer efectiva la extinción de dominio del patrimonio ilegal de las Farc", agregó el fiscal general.



Martínez se reunió este martes en Washington con la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, y también mantuvo un encuentro con la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por su sigla en inglés).



El fiscal general no dio más detalles sobre en qué consistirá la alianza, aunque aseguró que la Fiscalía tiene mucha información sobre los bienes ocultos que tienen las Farc en el exterior.



"A los corruptos, les anunciamos que tienen sus días contados", sostuvo.



Martínez participó en un foro sobre la paz en Colombia dentro de la conferencia de la CAF, junto a la canciller colombiana, María Ángela Holguín; el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la revista Semana, Alejandro Santos.



El pasado 24 de agosto los equipos negociadores del Gobierno y de las Farc anunciaron que habían llegado a un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto armado de más de medio siglo.